Более 350 тыс кубов снега с начала зимы вывезли коммунальщики Петропавловска

Обильный снегопад, метели, бураны. Петропавловск за последние несколько дней буквально завалило снегом. В режиме нон-стоп коммунальные службы города расчищают дороги, но многие жители все равно недовольны.

Рашиде Давлеткильдеевой 83. Живет пенсионерка в частном секторе. Расчищать двор от снега самостоятельно она не может, приходится просить соседа, за услуги которого пожилая женщина платит 3500 тыс тенге.

Снега много во дворе, еще больше его — за ним. Доплачивает своему помощнику бабушка и за очистку возле дома. И все бы ничего, — говорит горожанка, но здесь есть вина коммунальщиков.

Когда они проходят грейдером, то засыпают снег на придомовые заезды. Но это не единственный недочёт, — отмечает пенсионерка. Из-за наваленных сугробов невозможно добраться до колонок с водой.

Рашида Давлеткильдеева, жительница г .Петропавловска:

— Я живу по улице Тауфика Мухаммеда-Рахимова 13. У нас в прошлом году плохо убирали, но в этом году стали это делать чаще. Но есть всё-таки замечания. На днях вон полностью убирали в угловом доме. А как дошли до нашего дома, кое-как убрали, все оставили вокруг. К остановкам сложно подобраться тоже. Снег подопрут в кучу и стоит он. Если машины стоят, спросим, — когда уберете? А они говорят, — мы еще придём, и все на этом.

Механизированная уборка идет в основном в ночное время, чтобы не затруднять движение на дорогах. Что касается проблемы очистки тротуаров, ее наличие специалисты отрицать не стали. На жалобы горожан, а в день их поступает порядка 15-20, стараются реагировать сразу.

Дулат Шарипов , заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— В ночное время суток с 4 до 5 утра для очистки тротуаров города выезжают 15 ед техники с ТОО «Коммунхоз». Если поступают жалобы со стороны жителей, мы непосредственно направляем данную заявку предприятию. И в ночное время они исправляют свои недочеты. Если выявится, что по данному факту работы не были выполнены или выполнены некачественно, оплата по данным предприятиям не будет проведена.

Еще специалисты отмечают, что главной причиной, по которой подрядчик не успевает выполнять свои работы в срок — недостаток техники. Отметим, что в очистке улиц города задействовано 12 предприятий. Это более 250 человек. И 145 единиц техники. На данный момент с территории областного центра вывезено более 350 тысяч кубов снега

Анжелика Сычева