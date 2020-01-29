В ФК «Кызылжар» — новые игроки

В новый сезон с новыми надеждами. Футбольный клуб «Кызылжар» продолжает подготовку к выступлению в Премьер-Лиге. Проводит сборы, товарищеские встречи, продлевает контракты с игроками и пополняет состав.

Вчера «орлы» объявили о подписании контрактов с тремя футболистами, сообщила пресс-служба клуба. Новичками нашей команды стали 23-летний грузинский полузащитник Тамаз Цецхладзе, белорусский защитник камерунского происхождения- Терентий Луцевич и молдавский футболист Михаил Платика. Отмечу, последний раннее выступал под руководством Вячеслава Руснака, который недавно возглавил наш «Кызылжар».

Абай Альжанов