Е.Нусурбаев — зам.начальника управления миграционной службы ДП СКО

Актуальный вопрос

10:20 24 Января 2020

Читайте также

Д.Казанцев — директор республиканского центра помощи предпринимателям
Е.Утегенов — инженер Управления по ЧС г.Петропавловска
А.Махметова — рук. отдела управления координации занятости и соцпрограмм СКО; М.Сыздыков — директор рег. филиала фонда «Даму» по СКО
А.Илькенова — адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов
Д.Кабиев — врач терапевт 2-й поликлиники г.Петропавловска
Е.Подрованова — медсестра 1 поликлиники г.Петропавловска
Б.Жусупов — зам. директора Центра методических работ и информационных технологий СКО
Г.Утебаева — зам.руководителя Администратора судов по СКО, уполномоченный по этике