Главное — не молчать!

Хотелось бы, чтобы такие сцены были исключительно в кино. Вот только в их основу практически всегда ложатся истории из реальной жизни. Например, такая, как эта, заснятая на видеорегистратор автомобиля и выложенная в одну из городских социальных сетей.

Правда, она произошла не за закрытыми дверями, а прямо, на улице. Парень, еле стоящий на ногах, и девушка выясняют отношения. Из-за истерики она не может проронить ни слова. Да и, сидя на снегу в страхе, когда тебя держат за волосы, сделать это не просто.

В конфликт вмешался автор скандального видео, он посадил напуганную девушку к себе в машину и попытался увезти в безопасное место. Но сделать это ему не удалось.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— На этом моменте видео обрывается. Чем закончился конфликт, не известно. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что заявления от героини видео к ним не поступало. Тем временем в социальной сети, где его опубликовали, среди комментаторов, которых было немало, разгорелся спор о поправках в закон о бытовом насилии.

ГРАФИКА:

— Теперь такое часто будем видеть благодаря новому закону!

— Интересно, кто комментирует, читали вообще эти поправки в законе?

— В законе убрали только штрафы за дебош, но наказания остались те же, если подать заявление, за любое насилие наказывают.

Ужесточить наказание за бытовое, а также другие виды насилия против женщин и детей Касым-Жомарт Токаев поручил Парламенту и Правительству в сентябре 2019-го во время своего первого обращения к казахстанцам. 11 января поправки в закон вступили в силу.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— В кодексе об административных правонарушениях в статье 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» увеличен срок административного ареста с 3 до 5 суток.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Речь идет об оскорблениях и спорах. На 15 и 10 суток агрессора лишат свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью или побои. Если этого времени на раздумья обидчику не хватит и он повторит то, что делал ранее, его накажут более строго. Об этом мы поговорим позже. Важно отметить, что до внесения изменений в административный кодекс любители распускать руки, помимо ареста, платили штраф. С 11 января его заменили на предупреждение.

Александр Никитенко, юрист:

— Здесь законодатель объясняет это определенной логикой, а именно тем, что тратятся на выплату штрафа семейные деньги. В большинстве случаев 30% таких дел заканчиваются примирением, опять же во многом влияло то, что было наказание в виде штрафа.

А примириться и закрыть дело, как это было раньше, уже не получится. Согласно последним законодательным поправкам все происшествия, связанные с семейно-бытовыми отношениями, теперь рассматривает суд, он же решает, как именно наказать обидчика.

Но это только в случае, если дело дойдет до правоохранительных органов. Ведь большинство прекрасных представительниц не хотят выносить сор из дома. Терпят, таят обиду, иногда не выдерживают и «дают сдачи».

Так было с.Гызбас. Уроженка Акмолинской области уже 3,5 года отбывает наказание в петропавловской женской колонии за убийство родного отца. Он 10 лет подвергал ее и маму моральному и физическому насилию.

Гызбас, осужденная ЕС 164/6:

— С 15 лет отец насиловал и было издевательство в семье. У нас запрещалось выходить из дома без его разрешения. Я никому не рассказывала, потому что наша национальность, они бы не так поняли. Я работала электромонтером и каждый вечер ездила и снимала показания, и он начал, вот ты ездила, где-то была, с кем-то, а меня всего лишь 15 минут не было дома, и он начал ругаться, дома никого не было. Я убежала от него, он кричал, что убьет меня, вышла с комнаты и первое, что попало в руки, было ружье, думала, отпугну и убегу. Я не знала, что оно заряжено и произойдет выстрел.

Суд приговорил Гызбас к 9 годам тюрьмы. То, что девушка оборонялась и пыталась защититься от отца, не стало смягчающим обстоятельством, как и факты физического насилия, доказать которые было практически невозможно.

Не возможным кажется и то, что, лишившись свободы, Гызбас смогла почувствовать, что больше не боится. Ее тюрьмой был дом, говорит девушка. Отца она давно простила и очень жалеет о случившемся.

Гызбас, осужденная ЕС 164/6:

— О том, что сделала, конечно, жалею. Все равно этого можно было избежать. Тем более, я хотела уже уехать из дома, забрать семью на Кавказ уехать. Но получилось так. Теперь ничего не сделаешь, остается с этим жить.

В колонии Гызбас получила среднее образование, сейчас учится на парикмахера. Дочь осуждённой, которой сейчас 11, не знает, где находится ее мама, но они обе одинаково сильно ждут дня, когда наконец-то смогут быть вместе. Почему женщины молчат и терпят жестокое к себе отношение, у психологов на этот вопрос нет однозначного ответа.

Гулжан Сексенбаева, психолог ЕС 164/6:

— Девушки, которые стали жертвами домашнего насилия, видят причину случившегося в себе. Будто они что-то не так сказали, посмотрели, сделали. Из-за стыда они редко делятся с кем-то тем, что происходит в их семье, последнее, о чем они думают — пойти в полицию.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Несколько лет назад в нашей стране проводилось исследование, в котором участвовали 14 тысяч представительниц прекрасного пола. Оно показало, что каждая 5 казахстанка хотя бы раз в жизни подвергалась домашнему насилию. Тогда лидером печальной статистики оказался именно северный регион. В 2019-м в нашей области агрессоров наказывали почти 2 тысячи раз, в 2020-м полицейские усмирили пыл почти 100 домашних тиранов. Не найдя подходящих слов, они пускали в ход кулаки.

Молчать и терпеть — такое недопустимо Если обидчик распускает руки, то находиться рядом с таким человеком нельзя: нужно либо уходить, либо обращаться за помощью к полицейским. Главное — не молчать.

Дарья Пышмынцева