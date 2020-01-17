Штормовое предупреждение

ДЧС

20:23 17 Января 2020

По несколько смс-сообщений в день получают на этой неделе североказахстанцы. Сильный ветер, метель, гололёд, закрытые трассы. Из-за непогоды сегодня в столице отменили занятия в школах — ученики с нулевого по 9-ый классы остались дома. Хотя у нас при такой погоде дети учатся.

И хотя на градуснике около нуля, при сильном ветре на улице достаточно холодно. Сегодня его порывы достигают 15-20 м/с. Завтра, по прогнозам, будет не лучше. Метель, туман, гололёд и такой же шквалистый ветер. В эти выходные лучше воздержаться от дальних поездок, чтобы не попасть в снежный плен, советуют спасатели.

 

Абай Альжанов

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