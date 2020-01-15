Из Петропавловска ежедневно вывозят 12-13 тыс кубов снега

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Это Рабочий поселок, улица Панфилова. Сейчас снег здесь убирает компания «Коммунстройсервис». На участке работают 5 единиц техники: 3 трактора, 1 автогрейдер и ЗИЛ. В день коммунальщики вывозят около 1000 кубов снега. Делают приблизительно 50 рейсов.

Чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не мешать пешеходам, дорожники, как правило, убирают снег ночью. Но за последнюю неделю осадков выпало больше нормы, и коммунальщикам приходится корректировать график работы.

Дополнительная техника выезжает на центральные улицы и окраины ранним утром или днем. Сегодня смена Сергея Когушкина. Говорит, трудностей в работе нет. Даже если выезжает на уборку в часы пик, автолюбители не мешают, всегда уступают дорогу.

Сергей Когушкин, водитель ТОО «Коммунстройсервис»:

— Мы выходим на механизированную уборку улиц. Наш маршрут составляет около 60 км. Время на мехуборку занимает около 80 часов. Мы убираем 4 улицы, сейчас в данное время 2 убрали. Еще будем убирать две в Рабочем поселке.

Зимним содержанием дорог «Коммунстройсервис» занимается не только в Рабочем поселке, товарищество отвечает за порядок еще на нескольких городских улицах. Всего за механизированную уборку снега и обработку противогололедными материалами в Петропавловске отвечают 13 компаний.

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Город разделен на 9 маршрутов. В день на маршруте задействовано 75 единиц техники — это на механизированной уборке, а на вывозе снега 110-115 единиц техники. Объем вывезенного снега в день около 12-13 тыс кубов. Выделено 200 млн тенге.

Несмотря на то что очистка улиц в Рабочем поселке сегодня идет полным ходом, по мнению жителей, состояние дорог оставляет желать лучшего.

Горожане:

— Каждое утро идем, все задуто, ничего не убирают. Может, попозже убирают, но утром ничего не видно. Раньше утром на работу идешь — все чисто. Сейчас нет.

— Насчет чистки, здесь еще ни разу не было. Как снег выпал, с тех пор ничего не было. Они вот так проезжают, все на обочинах. Автобусы когда останавливаются, все падают. Это может закончиться ужасно, пока под автобус никто не упадет.

— Видно, как работают коммунальные службы, что снег вывозят. Работа производится, утром просыпаешься, что падало, что не падало. Ничего нет.

Начиная с ноября, с городских улиц вывезли уже больше 50 тысяч кубов снега. В прошлом году к середине зимы его было гораздо меньше. Собранные осадки отвозят на снежные полигоны — их в Петропавловске четыре.

Анжелика Сычева