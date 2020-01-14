В Северо-Казахстанской области внедряют «Открытые акиматы»

Саумалколь — один из крупнейших райцентров области. Здесь проживает около 11 тысяч человек. Многие жаловались на неудобное расположение госорганов. Недовольство высказывали и жители ближайших сёл.

Чтобы получить консультацию, нужно было ехать в центр Саумалколя, потом за справками, за несколько километров. Приходилось тратить немало времени и денег на дорогу. И вот проблему, наконец, решили. В райцентре открыли фронт-офис «Открытый акимат».

Асет Кожахметов, руководитель аппарата акима Айыртауского района:

— В «Открытом акимате» расположились 5 госорганов, которые будут оказывать 47 видов госуслуг. Также для повышения доли госуслуг в районном акимате созданы уголки самообслуживания, где каждый житель может самостоятельно получить госуслугу.

Архитектура и строительство, земельные отношения, сельское хозяйство. Эти сферы по запросам айыртауцев самые востребованные. Во фронт-офисе с 9 утра до половины 7 вечера специалисты готовы ответить на любой волнующий вопрос и помочь с выдачей документов. Немало у сельчан вопрос и к специалистам сферы образования.

Асель Дуйсенова, главный специалист отдела образования Айыртауского района:

— Это приём заявлений для прохождения аттестации, выдача дубликатов аттестатов, бесплатное питание. С утра у нас уже были 2 услугополучателя. Они были довольны. Это очень удобно и доступно.

Осталась довольна обслуживанием и Наталья Шевченко. Она обучает жестовому языку людей с ограниченными возможностями. Сегодня пришла от их лица задать вопрос по обновлению техники. Дело в том, что казахстанцы с особенными потребностями получают специальные ноутбуки. Но они, как и любое оборудование, со временем устаревают.

Наталья Шевченко, специалист общества инвалидов «Қамқор», Айыртауский район:

— Сейчас мне разъяснили, что через 5 лет он может подать заявление. Очень удобный «Открытый акимат». Можно побеседовать, всё объяснят, ответят. Очень много делается для инвалидов.

Оказывать госуслуги открыто и прозрачно, а главное — исключить коррупционные риски. Для этого и открывают такие фронт-офисы. Они появятся в каждом райцентре области. Уже есть семь.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:



— Всё это в рамках реализации концепции «слышащего» государства. Задача: открытость и максимальная эффективность госорганов. То, что на уровне районов такие «open space» открываются, это очень важно. Потому что ключевые моменты, связанные с обращениями граждан, всё-таки на районном и сельском уровнях. Задача у вас в подготовке специалистов. Второе — максимальное распространение этой информации.

Обратиться к представителям госорганам, задать волнующий вопрос, подкрепить жалобу фото и видео-доказательствами или просто оплатить коммунальные услуги жители района теперь могут через мобильное приложение «Smart Airtay». Главное, чтобы был выход в интернет. А ещё здесь есть информация о туристических местах Айыртауского района.

Айгерим Мукашева