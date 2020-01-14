В Петропавловске родителей продолжают штрафовать за безответственность

Конференция с участием ювенальных полицейских прошла в режиме онлайн. На связи — все 13 районов области. Речь шла о профилактике детской преступности. В 2019 году полицейским удалось снизить уровень правонарушений среди подростков почти на треть, на 12% — в отношении несовершеннолетних. Все это благодаря совместной работе инспекторов с педагогами, считает начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Марат Тулебаев — начальник ДП СКО:

— Профилактическая работа в учебных заведениях должна строиться во взаимодействии с социальными педагогами, с педсоставом. Уровень данного взаимодействия напрямую влияет на раннее выявление правонарушений, преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них.

В прошлом году в области провели почти 700 рейдов. В поле зрения стражей порядка — увеселительные заведения. В полицию доставили около 4 тысяч подростков. За то, что дети находились в ночное время вне дома, их родителей и владельцев клубов привлекли к административной ответственности. Каждый заплатил по 3 МРП или почти 8 тысяч тенге.

Александр Розбах — заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Во взаимодействии с заинтересованными органами проведено 146 локальных отработок. К административной ответственности за нахождение несовершеннолетних детей в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях привлечено 2373 законных представителей, 26 владельцев развлекательных заведений.

В регионе проживают свыше 142 тысяч несовершеннолетних. Половина из них — школьники. Всего в области больше пятисот учебных заведений. За безопасность и правопорядок там отвечают 97 ювенальных инспекторов.

Анастасия Остертак