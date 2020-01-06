Бегущая строка 7, 8 января 2020

Бегущая строка

15:32 6 Января 2020

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! »МТРА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛЫНА ШЫҒАТЫН ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ МЫНА МЕКЕН ЖАЙЛАРҒА КЕЛІП, БЕРУГЕ БОЛАДЫ: »БИҒАЙША» ТҰРМЫСТЫҚ ҮЙІ (2-ҚАБАТ); ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ П.ВАСИЛЬЕВ К-СІ. 69, (2 ҚАБАТ). »VESTA15KZ» — +7-777-084-58-58 »WHATSAPP-VIBER» НӨМІРІ НЕ ЖАРНАМА ҮШІН КАБЫЛДАУ-ТӨЛЕУ.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСАМ: ДБ »БИГАЙША» НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ (2 ЭТАЖ); ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »VESTA15KZ» — ПРИЕМ-ОПЛАТА РЕКЛАМЫ НА НОМЕР »WHATSAPP-VIBER» + 7-777-084-58-58.
**** »МЕН ЧЕМПИОНМЫН» БАЛАЛАРДЫҢ СПОРТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ. РЕСМИ САЙТЫ ICHEMPION.KZ.»МЕН ЧЕМПИОНМЫН» ОЙЫНЫ ТУРАЛЫ, ЕҢ СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР, САЙЫСТАР, АТРИБУТИКА, БЕЙНЕ, ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚАТЫНАСЫ , »МЕН ЧЕМПИОНМЫН» ҚОЗҒАЛЫС ӨМІРІ ТУРАЛЫ БАРЛЫҚ ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ НАҚТЫ АҚПАРАТ ICHEMPION.KZ.САЙТЫНДА.
**** ДЕТСКОЕ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ »Я – ЧЕМПИОН». ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ICHEMPION.KZ. ВСЯ ОПЕРАТИВНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРАХ »Я – ЧЕМПИОН», САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ, КОНКУРСЫ, АТРИБУТИКА, ВИДЕО, ОБЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВСЕ О ЖИЗНИ ДВИЖЕНИЯ »Я – ЧЕМПИОН» НА САЙТЕ ICHEMPION.KZ
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1500 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1500 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, (8-7152) 39-59-49.
САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ****САТЫП АЛАМЫН****КУПЛЮ
**** ІҚМ ЕТІН САТЫП АЛАМЫН (ШОШҚА, ҚОЙ, ЖЫЛҚЫ). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
**** ЗАКУП МЯСА КРС (СВИНИНА, БАРАНИНА, КОНИНА). ТЕЛ. 8-776-961-56-46, 8-747-515-80-11.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** СК-ТОРА ТҚКС ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІКТЕРДІ ЖӨНДЕУДЕ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ КӘСІБИ КӨМЕК КӨРСЕТЕДІ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТҮРЛЕРІНІҢ ТОЛЫҚ КЕШЕНІ. ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙМЫЗ. ЖЫЛЫ БОКС ҚЫЗМЕТІ. ЭВАКУАТОР ҚЫЗМЕТІ. ТЕЛ. 8 (7152) 50-78-90, 8-707-491-79-72, 8-775-272-22-22, ЖАЛЕЛ КИЗАТОВ КӨШЕСІ (ЮБИЛЕЙНЫЙ), 14.
**** СТО СК-ТОРА ОКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ. РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. УСЛУГИ ТЕПЛОГО БОКСА. УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. ТЕЛ. 8 (7152) 50-78-90, 8-707-491-79-72, 8-775-272-22-22, УЛ. ЖАЛЕЛА КИЗАТОВА (ЮБИЛЕЙНАЯ), 14
**** 12 ЖАСТАН АСҚАН БАЛАЛАРҒА ЖӘНЕ ЕРЕСЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ММА АРАЛАС КҮРЕС (ЖЕКПЕ-ЖЕК) СЕКЦИЯСЫНА ЖАЗЫЛУ ЖҮРГІЗІЛУДЕ. КЕНШИНБАЕВ КӨШЕСІ 22, ЖАСТАР САРАЙЫ. ШЫНЫҒУ УАҚЫТЫ 19:00-ДЕН 21:00-ГЕ ДЕЙІН (СС, БС, СЕНБІ). Тел. 8-702-205-82-47, ДУЛАТ, 8-777-655-72-68, МАРАТ.
**** ПРОВОДИТСЯ НАБОР В СЕКЦИЮ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА (ЖЕКПЕ-ЖЕК) ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 12 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ. УЛ. К. КЕНШИБАЕВА, 22 ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ. ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК С 19:00 ДО 21:00 (ВТ., ЧТ, СБ.). ТЕЛ. 8-702-205-82-47, ДУЛАТ, 8-777-655-72-68, МАРАТ.
**** ЖҰМЫСҚА ОТ ЖАҒУШЫНЫ ҚАБЫЛДАЙМЫЗ. ТЕЛ. 31-29-67, 8-776-961-77-77.
**** ПРИМУ НА РАБОТУ КОЧЕГАРА. ТЕЛ. 31-29-67, 8-776-961-77-77.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ТИІМДІ ДУЭТ! »ЕСIЛNET» КОМПАНИЯСЫНАН ТЕЛЕВИДЕНИЕ МЕН ИНТЕРНЕТ. ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЛИМИТСІЗ ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕНІҢ 120-ДАН АСТАМ АРНАСЫ 3200 ТЕҢГЕГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ВЫГОДНЫЙ ДУЭТ! ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ ОТ КОМПАНИИ »ЕСIЛNET». ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И БОЛЕЕ 120 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗА 3200 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 39-00-93.
**** ЕСКІ ФОТОЛАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ! СУРЕТТЕРІҢІЗДІ БАСТАПҚЫ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРЕМІЗ. НЕГАТИВТІ ФОТОПЛЕНКАЛАРДЫ, СЛАЙДТАР МЕН БЕЙНЕКАССЕТАЛАРДЫ ЦИФРЛАУ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** РЕСТАВРАЦИЯ, СТАРЫХ ФОТО! ВЕРНЕМ ВАШИМ ФОТОГРАФИЯМ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД. ОЦИФРОВКА НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК, СЛАЙДОВ И ВИДЕОКАССЕТ. ТЕЛ. 8-705-172-86-98.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.

Читайте также

Бегущая строка с 14 по 18 декабря 2019
Бегущая строка 27 декабря 2019
Бегущая строка 25 декабря 2019
Бегущая строка 26 декабря 2019
Бегущая строка 10 декабря 2019
Бегущая строка 13 декабря 2019
Бегущая строка 12 декабря 2019
Бегущая строка 24 декабря 2019
Бегущая строка с 1 по 5 января 2020
Бегущая строка 19 декабря 2019 год
Бегущая строка с 28 по 30 декабря 2019
Бегущая строка 31 декабря 2019