Лига Наций-2024/2025: как поменялся турнир и в какую группу попал Казахстан

Отбор к чемпионату Европы-2024 для Казахстана закончился 21 марта, когда сборная проиграла Греции в стыках (0:5). До следующей квалификации на чемпионат мира-2026 ещё далеко. Она начнётся только в марте 2025 года. Но скучать болельщикам не придётся — уже в этом сентябре стартует Лига Наций.

В какую группу попал Казахстан

В феврале прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Наций-2024/2025. УЕФА разделил 54 европейские сборные по лигам и квартетам. В Лигах А, В и С выступит по 16 команд (4 группы в каждой лиге), а в Лиге D — 6 (2 группы по 3 сборные).

По результатам прошлого розыгрыша Лиги Наций Казахстан залетел в Лигу В. Поэтому он попал в группу В3 с Австрией, Норвегией и Словенией. С каждым соперником сборная сыграет по 2 раза.

Расписание игр «ястребов»:

1-й тур. 6 сентября: Казахстан – Норвегия;

2-й тур. 9 сентября: Словения – Казахстан;

3-й тур. 10 октября: Австрия – Казахстан;

4-й тур. 13 октября: Казахстан – Словения;

5-й тур. 14 ноября: Казахстан – Австрия;

6-й тур. 17 ноября: Норвегия – Казахстан.

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Как изменилась Лига Наций

В отличие от Лиги Наций-2022/2023, групповой этап турнира стал короче. Прошлый длился почти 4 месяца — с 1 июня по 27 сентября 2022-го. Этот УЕФА вписал в 2,5 месяца — с 5 сентября по 19 ноября 2024-го.

Немного изменился и формат плей-офф. Раньше Союз европейских футбольных ассоциаций проводил полуфиналы, финалы и матчи за третье место для топовых сборных, а теперь добавил четвертьфиналы. Они запланированы на март 2025-го и коснутся только некоторых команд. Остальные в эти даты начнут играть в отборочных к чемпионату мира-2026.

В обновлённом плей-офф сыграют по две лучших команды (первые и вторые места) из каждого квартета Лиги А. Только затем 4 сильнейшие выйдут в «Финал четырёх», где сразятся за медали.

Также появятся стыковые матчи во всех лигах. Третьи места из групп Лиги А и вторые из Лиги В, а также третьи команды из квартетов Лиги В и вторые из Лиги С схлестнутся между собой за повышение/понижение в классе. Туда же попадут две лучшие по очкам сборные Лиги С из числа тех, что заняли четвёртые места, а также вторые места из троек Лиги D.

Автоматические переходы никак не поменяются: