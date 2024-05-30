Букмекеры определились с главными претендентами на «Золотую бутсу» Евро-2024

Букмекерские конторы, принимающие ставки на чемпионат Европы, выделили кандидатов на звание лучшего бомбардира турнира. В обзоре мы расскажем о десятке главных претендентов на престижнейшую личную награду ЧЕ.

Кандидаты на «Золотую бутсу» — Роналду всё ещё в строю

Коэффициенты у букмекерских контор могут отличаться. За основу мы возьмём минимальные котировки на каждого из футболистов: