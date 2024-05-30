Букмекеры определились с главными претендентами на «Золотую бутсу» Евро-2024

Букмекерские конторы, принимающие ставки на чемпионат Европы, выделили кандидатов на звание лучшего бомбардира турнира. В обзоре мы расскажем о десятке главных претендентов на престижнейшую личную награду ЧЕ.
Кандидаты на «Золотую бутсу» — Роналду всё ещё в строю
Коэффициенты у букмекерских контор могут отличаться. За основу мы возьмём минимальные котировки на каждого из футболистов:
- Киллиан Мбаппе — от 6.00. Результативному нападающему повезло играть за одну из лучших сборных мира (а где-то тяжело вздохнул Холанд). Проблем с подносчиками снарядов и с созданием моментов у Килиана точно не будет. Главное — подойти к турниру в хороших кондициях.
- Харри Кейн — от 6.50. Лидер ещё одной команды, претендующей на победу, рвёт и мечет в Бундеслиге. Если Харри не сбавит оборотов до лета, Мбаппе придётся сильно постараться, чтобы превзойти неистового англичанина.
- Криштиану Роналду — от 13.00. 38-летний нападающий много забивает в Саудовской Аравии. Букмекеры думают, что и на Евро он не затеряется, а команда постарается помочь прославленному ветерану в борьбе за «Золотую бутсу».
- Джуд Беллингем — от 15.00. Молодой англичанин первую половину сезона феерил в «Реале». Потом последовала травма, но игрок уверенно набирает обороты и к Евро постарается подойти в огненной форме.
- Оливье Жиру — от 20.00. Ещё один ветеран, который обошёл десятки молодых голодных волков. Оливье чаще всего выходит на замены во втором тайме, но и этого, по мнению букмекеров, ему может хватить для победы в бомбардирской гонке.
- Ромелу Лукаку — от 20.00. Кажется, бельгиец играет уже целую вечность, но ему всего 30 лет и он способен отгружать соперникам голы хоть каждый матч. Неспроста он стал рекордсменом отборочных циклов к Евро с 14 голами.
- Антуан Гризманн — от 25.00. В сборной футболист больше созидает и отвечает за креатив, чаще всего играя на Мбаппе. Но если лидера атак будут закрывать, то Антуан не против отгрузить несколько голов и сам.
- Альваро Мората — от 25.00. Испанец никогда не отличался высокой результативностью, но на чемпионате Европы и не нужно забивать по несколько голов за игру, чтобы отхватить «Золотую бутсу».
- Джамал Мусиала — от 25.00. Главная надежда Германии на Евро-2024. Игрок хорош как в созидании, так и в завершении атак. А наличие в в команде таких исполнителей как Кроос, Гюндоган, Мюллер и Киммих гарантирует, что моменты у Мусиалы будут.
- Букайо Сака — от 26.00. Третий представитель Англии в топ-10. Талантливый нападающий может стать джокером команды и способен потеснить в бомбардирской гонке даже Кейна.