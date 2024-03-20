Республиканский челлендж «Күй күмбірі»

20 марта ровно в 12:00 на территории всей республики прошел национальный челлендж «Күй күмбірі». Приурочили его к празднованию Наурыза. Казахские кюи одновременно сыграли во всех школах и колледжах страны, и СКО — не исключение.

ЗАМЗАГУЛЬ ТУРЛЫБАЕВА, главный специалист управления образования СКО:

— Играть кюй очень специфично. Не каждый может ознакомиться с данным видом искусства. Я думаю, что с каждым годом в нашей области растёт количество учащихся, детей, воспитанников, которые прибижены к данному творчеству.

Челлендж домбристов продемонстрировал творческие достижения детей и молодёжи. Участвовали учащиеся колледжей и школ города. Всего собралось более 100 человек. Айдана Омарова — одна из них. Учится в колледже искусств на третьем курсе.

АЙДАНА ОМАРОВА, участница челленджа:

— Я рада участвовать в республиканском конкурсе от имени колледжа искусств и внести свой вклад в развитие культурной и духовной стороны казахского народа. Моя цель — окончить колледж и поступить в высшее учебное заведение при консерватории имени Курмангазы. Позже я хочу пойти работать и обучать студентов.

Домбра признана величайшим изобретением. В 2010 году её занесли в Книгу рекордов Гиннеса после того, как в Китае 10 000 домбристов исполнили кюй «Кенес». Аружан Белизбекова участвует в челлендже второй раз. На домбре играет уже не первый год и бросать это занятие не планирует.

АРУЖАН БЕЛИЗБЕКОВА, участница челленджа:

— В этот день мы участвуем в республиканском челлендже. Играем на домбре. Все вместе исполняем известные казахские кюи. Играть на домбре мне очень нравится. Сегодня я пришла показать всем свои способности, как умею играть.

Такой челлендж проводится уже второй год подряд. Нацелен он на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия и популяризацию игры на домбре.

Валерия Сиваш