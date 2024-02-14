Соревнования по қазақ күресі среди военнослужащих стартовали в Петропавловске

В Петропавловске стартовали соревнования по казақ күресі в рамках 22-ой спартакиады Национальной гвардии РК. Участие принимают военнослужащие из 6 воинских частей республики.

МЕДЕТ ЕСЕМБАЕВ, начальник управления боевой подготовки регионального командования «Орталық»:

— Проводим первенство регионального командования «Орталық» по казакша курес. Принимают участие воинские части регионального командования, спортсмены в весовых категориях до 100 килограммов. Для популяризации данного вида спорта впервые в истории Нацгвардии проводятся данные соревнования по казакша курес. До этого мы не проводили.

Почётным гостем соревнований стал мастер спорта СССР Виктор Денисенко. За долгие годы спортивной деятельности он воспитал не одно поколение достойных преемников.

ВИКТОР ДЕНИСЕНКО, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахстана:

— Соревнования проводят для того, чтобы, во-первых, поднять боевой дух, научиться технике. Именно технике национального вида борьбы казакша курес. В нашей области мастера спорта есть. Самый первый чемпион Европы — Максат Нусупов, мой ученик. 5 человек у меня выполнили мастеров спорта по этому виду. Кстати, эта борьба — еще и патриотизм нашего казахского народа. Понимаете, в чем дело? Потому что действительно это национальная борьба, которая сейчас вышла на мировой уровень, уже в Казахстане проводим чемпионаты мира.

Хочется пожелать ребятам, чтобы они достойно показали себя в этих соревнованиях. Победит сильнейший!

Каждый участник соревнований серьезно настроен на победу. Многие из военнослужащих уже успели проявить себя в спорте.

ДОСМУХАММЕД ТУРАН, военнослужащий в/ч 6637, г. Петропавловск:

— Выступаю в весовой категории 55 килограммов. Служу в воинской части 6637 г. Петропавловска. Ранее принимал активное участие в соревнованиях по самбо и дзюдо. Сегодня участвую в состязаниях по казакша курес.

Соревнования продлятся два дня. Награждение победителей состоится 16 числа. Лучших борцов отбирают для участия в чемпионате Нацгвардии, который пройдёт с 12 по 14 марта в г. Усть-Каменогорске.

Валерия Филатова