Глава государства принял президента общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы, чтобы обсудить актуальные вопросы совершенствования языковой политики

Президент подчеркнул важность продвижения языка и расширения его использования в образовании, технологиях и медиа. Он призвал создавать детские анимационные фильмы, расширять производство кинопродукции и научно-познавательной литературы на казахском языке.

Президент Токаев также отметил необходимость перевода глобальных цифровых платформ на казахский язык и модернизации информационных систем. Отдельно Президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.

В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом «Қазақ тілі».