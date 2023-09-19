Как банки помогают масштабировать бизнес

Общий товарооборот нашей республики с РФ за пять месяцев 2023 года достиг 10,5 млрд долларов. По данным бюро национальной статистики, доля России в товарообороте с Казахстаном выросла до 18,8%. Также РФ занимает 91,9% в общем объёме внешнеторгового оборота РК из числа стран ЕАЭС. Таким образом, РФ остаётся крупнейшим торговым парнтером нашей страны. Сотрудничество с российскими компаниями дает казахстанским предпринимателям масштабировать свой бизнес.

ОЛЕСЯ АКЫЛОВА, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ВТБ банка:

— Внешнеэкономическая деятельность начинается с проекта договора и иногда заканчивается оплатой за поставленную продукцию. На любом из этих этапов могут скрываться подводные камни.

С выходом на международнный рынок бизнесмены сталкиваются с определенными трудностями: с чего начать, как проводить платежи в другие страны и оформлять платежные документы, как конвертировать валюту выгодно и не допустить нарушений валютного законодательства. Свою помощь в этом предлагает ВТБ банк.

ОЛЕСЯ АКЫЛОВА, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ВТБ банка:

— Банк предлагает удобные инструменты. В системе интернет-банкинга «VTB Business» вы можете поставить валютный контакт на учёт за 2 часа, получить онлайн консультацию по валютному контролю, осуществить конвертацию по валютной паре тенге-рубль в режиме онлайн по выгодному курсу.

На рынке Казахастана ВТБ работает больше 14 лет. Одна из ключевых задач банка — способствовать развитию экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. На 1 августа текущего года 8,6 тысяч контрактов внешней экономической деятельности заключено в ВТБ.Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая суммая договоров составила 9 трлн тенге, продемонстрировав двукратный рост.

Диана Салихова