Строительство общежития Kozybayev University не смогут завершить в этом году

Общежитие на 1200 мест строят для студентов Kozybayev University. Недалеко от вуза возводят два 11-этажных здания. Сдать объект должны были в конце текущего года. Но по итогу перенесли почти на 8 месяцев.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

— Изначально, когда тендер проходил в начале прошлого года, выиграла другая компания. Были суды, затянулось больше чем на полгода. Сроки все сдвинулись.

Теперь завершить возведение должны летом 2024-го, но и здесь не без трудностей. Общежитие строят на месте снесённого частного сектора. С несколькими владельцами домов к соглашению в этом вопросе так и не пришли. Теперь из-за этих домов невозможно провести коммуникации.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

— Инженерные сети проходят другим тендером, но они пока к работе серьёзно не приступили. Сделать теплотрассу мешает дом. А нам обязательно нужно тепло, чтобы зимой мы могли заниматься отделочными работами.

Эти проблемы директор стройкомпании озвучил мажилисменам и сенатору, которые прибыли с рабочей поездкой в СКО.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В этом вопросе, я думаю, МИО, в частности акимат г.Петропавловска, не совсем мы получили удовлетворительный ответ о том, что 3 дома надо выкупить. Если мы своевременно в ноябре-декабре не подведём инфраструктуру, тогда мы получим ещё больше задержку от генподрядчика.

Также депутаты сообщили, что планируют поднять вопрос по госзакупкам на правительственном уровне. Всё-таки из-за судебных разбирательств застройщик полгода не мог приступить к работе. Отмечу, стоимость объекта 5,5 млрд тенге. Ежегодно 1,5 тысячи студентов Kozybayev University остаются без мест в общежитии. Данный объект должен значительно уменьшить этот дефицит.

Айгерим Хамзина