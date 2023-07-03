С 1 июля регистрировать акты гражданского состояния будут сотрудники Центров обслуживания населения

С 1 июля в РАГСе произошли изменения. Теперь его функции передали ЦОНам. Сегодня в городском Центре обслуживания населения №2 состоялась первая церемония бракосочетания после передачи полномочий.

Кирилл и Валерия Евсины вместе со школьной скамьи. Можно сказать, что знают друг друга всю жизнь. Решение создать семью принимали взвешенно, подходя к вопросу со всей ответственностью. Ведь в день бракосочетания хочется, чтобы все прошло идеально, начиная с внешнего вида, заканчивая организацией.

КИРИЛЛ И ВАЛЕРИЯ ЕВСИНЫ:

— По телефону узнали, за какие сроки надо подать заявление. Нам все объяснили. Мы приехали, зашли в 112 кабинет, подали заявление. Всё быстро. Оплатили госпошлину сразу. Ровно через 15 дней нас расписали. Были сомнения. Хотелось, конечно, как наши знакомые и друзья, официально по дорожке пройтись. Сегодня вышло ничем не хуже. А может даже и лучше. Больше переживали, что раз РАГС переехал в ЦОН, то нужно ехать туда, чтобы не было вот этой вот суматохи. Слава богу, все обошлось.

Из-за новшеств многие путаются, говорят специалисты. Но никих изменений, в целом, не произошло. Процедура проводится как раньше.

СЕРИК БЕЙСЕНОВ, заместитель директора филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Ничего не меняется. Все остается в прежнем виде. То есть, граждане как и раньше получали услуги, так и будут. Могут подавать онлайн через электронное правительство, также прийти сюда, в отдел РАГС. Эти изменения произошли для того, чтобы все госуслуги предоставлялись в стенах Госкорпорации. В дальнейшем будут улучшения.

Специалистов РАГСа в этом году переведут в здания Центров обслуживания населения. Там обустроят отдельный специальный зал. Как и раньше, при подаче заявления граждане смогут выбирать, в торжественной обстановке они желают заключить брак или нет.



Диана Салихова