В Петропавловске назначили нового акима. Им стал Серик Мухамедиев. Его кандидатуру утвердили на сессии городского маслихата. Трудился главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а после возглавил это ведомство. Последние полтора года занимал кресло акима района имени Габита Мусрепова. Аким области Айдарбек Сапаров отметил, что Серик Мухамедиев обладает необходимыми навыками, знаниями и опытом для работы в должности акима областного центра. После в городском акимате прошёл актив, где глава региона представил нового градоначальника и обозначил ряд задач.



Айгерим Хамзина