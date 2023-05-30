День открытых дверей провели в филиале партии «Аманат»

В Казахстане по поручению главы государства стартовал проект «Ауыл аманаты». В рамках этого проекта сельчанам будут предоставлены микрокредиты под 2,5 %. В областном филиале партии «АМАNAT» организовали день открытых дверей для жителей Кызылжарского, Мамлютского и Аккайынского районов. Диар Умирзаков переехал в СКО в 2019 году с юга страны. Сейчас проживает в Мамлютке. Животноводством занимается почти 20 лет. О программе узнал два месяца назад.

ДИАР УМИРЗАКОВ, житель г. Мамлютки:

— Хочу в ближайшее время увеличить количество скота. Сегодня узнал, какие для этого нужны документы. Сейчас держу 18 голов крупного рогатого скота. Хочу увеличить в будущем. Это большая возможность развить сельское хозяйство. Тем более село кормит город молоком, мясом и овощами.

Проект «Ауыл аманаты» запустили этой весной с целью повышения доходов сельского населения. Североказахстанцы, желающие заниматься животноводством, могут оформить займ на срок до 7 лет. Первые 28 месяцев заёмщик освобождается от всех выплат. На этот проект из государственного бюджета выделили 1,8 млрд тенге. Максимальная сумма займа — 8,6 млн.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Цель этого проекта — помочь сельчанам увеличить свои доходы и улучшить качество жизни.

Для получения этого кредита, прежде всего, предприниматель собирает документы. Их передадут в социально-предпринимательскую корпорацию «Север». Затем комиссия рассматривает документы. В течение 7 дней приходит ответ предпринимателю. Члены комиссии рассматривают, каким видом бизнеса занимается предприниматель, общий бизнес-проект. Если предприниматель тратит деньги на другие цели, он обязан их вернуть.

Если микрокредит будет использован не по назначению, то заемщик в течение 3х месяцев обязан вернуть всю сумму.

Камилла Карим