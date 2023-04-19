Провести реконструкцию магистральных трубопроводов планируют в филиале «Есиль су» в 2023-м году

Порядка 5 800 кубических метров воды реализовали населению в филиале «Есиль су» в прошлом году. Водой обеспечили почти 250 сёл Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Эти данные журналистам привели специалисты ведомства.

АЛМАС ХАСЕНОВ, заместитель директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:

— За 2022 год получено доходов на сумму 4 млрд 700 млн тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составил 4 млрд 696,6 млн тенге. Иные и прочие виды в размере 41,2 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года получено увеличение суммы дохода в размере 983, 3 млн тенге или 26,2% больше.

За счёт амортизационных отчислений, это порядка 500 млн тенге, провели в том году капитальный ремонт водоводов на сумму 210 млн тенге, модернизировали энергетическое оборудование на сумму почти 145 млн тенге, приобрели автотракторную технику специального направления, закупили оборудование для магистральных водопроводов и для водонасосных станций. В текущем году уже провели ремонт техники на сумму 107 млн тенге, зданий и сооружений на сумму 9,3 млн тенге, а также электротехнического оборудования на сумму 4,3 млн тенге. На слушании присутствуют и члены ревизионной комиссии. Они поинтересовались, не хотят ли в филиале увеличить объёмы.

АЛМАС ХАСЕНОВ, заместитель директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:

— Мы сами проектируем, но на это всё нужны финансы. Поэтому мы отрабатываем через комитет водных ресурсов, на бюджетную комиссию выносим наши предложения. И могу вам сказать, что на этот год у нас запланирована реконструкция Булаевского группового водопровода на сумму 500 млн тенге, ее уже утвердили. Также реконструкция Ишимского группового водопровода — 200 млн тенге, её тоже утвердили. И реконструкция Пресновского группового водопровода на сумму 1 млрд тенге. Это всё уже утвердили, через бюджетную комиссию прошло.

Помимо этого рассматривают возможность замены аварийных участков водопровода порядка 24 км. В целом, филиал, придерживаясь программы до 2025 года, планирует обеспечить питьевой водой все населённые пункты.



Диана Салихова