На избирательном участке № 615 имеют право голоса 1704 человека

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Мы находимся на участке номер 615. Расположен он в здании 25 школы в микро районе «Береке». На данный момент здесь проголосовало более ста человек. С самого утра приходят на участки семьями. Отдать свой голос за будущее страны пришла чета Хамзиных.

Петропавловцы приходят на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Киззат Хамзин пришел вместе с супругой. Семья никогда не пропускает выборы. В течение месяца пенсионеры внимательно изучали списки кандидатов. С выбором определились. Каждый взял бюллетени и прошел в кабинку для голосования.

КИЗЗАТ ХАМЗИН, житель г. Петропавловска:

— Каждый казахстанец должен пойти на выборы. Я считаю это долгом и обязанностью. Мы с супругой сделали свой выбор. Надеюсь, что выбранные народом депутаты внесут свой вклад в процветание нашей страны.

На избирательном участке соблюдены все правила. Пока что не было ни одного нарушения, говорят в избирательной комиссии.

АЙСЛУ САРСЕНБЕКОВА, член избирательной комиссии участка №615:

— Особенности данного голосования — это 5 избирателей. Все бюллетени разного цвета, и это позволяет, в принципе, быстро определиться с кандидатами голосующих. Еще мы при раздаче бюллетеней сразу проводим разъяснительную работу.

Ожидают на участке четверых впервые голосующих граждан. Всего

здесь зарегистрировано более 1700 /тысячи семисот/ человек.

Камилла Карим