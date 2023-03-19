19 марта на избирательном участке №586 смогут проголосовать 1284 петропавловца

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Наступил день «Х». 19 марта свыше 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. В Северо-Казахстанской области такая возможность будет у более чем 384 тысяч человек. В регионе в день голосования будет работать 631 избирательный участок. 97 из них расположены в областном центре.

Члены комиссии избирательного участка № 586 пришли на работу в 6 часов утра, чтобы в очередной раз все проверить и подготовиться к приходу голосующих. В 6:30 команда МТРК приехала на этот участок, в это же время здесь приступили к опечатке урн.

Процедура проходила перед наблюдателями. В день голосования они будут следить за тем, чтобы работа на избирательном участке велась строго по закону.

ГАЛИНА МИТРОФАНОВА, председатель комиссии избирательного участка №586:

— Членов комиссии у нас 7 человек, 5 членов комиссии выдают избирательные бюллетени. Впервые голосующих у нас 5 человек. На дому у нас 4 заявления, до 12.00 мы можем еще получать заявления, после мы уже выезжаем с урной на дом для голосования. На участке все готово, членам комиссии розданы списки, бюллетени.

Бюллетеней пять, они разного цвета. Это было сделано для удобства избирателей. Отличительной особенностью нынешних выборов является их проведение и организация по смешанной избирательной системе. В Казахстане последние выборы по одномандатным округам проходили в 2004 году. Выборы в парламент Казахстана проводятся в 8-й раз со дня объявления независимости.

В 7 часов утра участок официально открыли. Для первых голосующих приготовили небольшие памятные подарки.

В общей сложности в депутаты нижней палаты Парламента и маслихаты баллотируются 14 207 кандидатов. Из них 556 — североказахстанцы. Георгий Антонов пришел на избирательный участок в числе первых. Пенсионер участвует во всех важных политических событиях. Ему не безразлично будущее родной страны и области.

ГЕОРГИЙ АНТОНОВ, житель г.Петропавловска:

— Выборы такие ответственные, очень хорошо. Нужно, конечно, проводить такие выборы. Тем более есть задачи, которые нужно решать. С квартирами, дорогами.

На избирательном участке №586 зарегистрировано 1284 избирателя.

Дарья Пышмынцева