Выборы-2022: более 385 тысяч избирателей в СКО

Новости МТРК

17:19 9 Ноября 2022

Председатель Центральной избирательной комиссии РК провёл совещание с членами территориальных избиркомов. На повестке дня — предстоящие выборы Президента Казахстана. Они пройдут 20 ноября. По словам Нурлана Абдирова, всё должно проходить честно, открыто, прозрачно, а самое главное, в полном соответствии с законодательством.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель Центральной избирательной комиссии РК
—  «Президентская кампания — одна из важнейших кампаний. В ней участвует всё население страны, которое пользуется активным избирательным правом. Вот главная задача, над решением которой сейчас работает ЦИК и все избирательные органы. ЦИК состоит из 7 членов. Среди них — председатель, заместитель и секретарь комиссии».

Всего по Казахстану открыто 10 тысяч участковых комиссий, где работают более 70-ти тысяч человек. На каждом участке создают все необходимые условия для избирателей. Особое внимание — лицам с ограниченными возможностями. Для их голосования на участках предусмотрены поручни, пандусы и другие приспособления. Активно готовятся к предстоящим выборам в СКО. Здесь насчитывается 385 672 избирателя.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО
— «Местные исполнительные органы в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры. В соответствии с требованиями конституционного закона «О выборах» списки избирателей по месту жительства составлены на основании государственной базы данных. На 147 участках будут организованы онлайн-сервисы по проверке регистрации, а также по незарегистрированным гражданам будут открыты сервисы. Данные принятые меры позволят реализовать права каждого гражданина на участие в выборах.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент
— Большую работу местные исполнительные власти проводят по информированности населения о своих избирательных участках. Их, кстати, можно узнать с помощью call-центра «109» или на официальном сайте. Заходим на сайт, вводим свой регион и ИИН, затем нажимаем поиск. Например, в моем случае это 366 избирательный участок в районе им. Г.Мусрепова».

Всего в СКО открыты 655 избирательных участков. Они в достаточной степени оснащены необходимым оборудованием, материалами, техническими средствами.


Алишер Ашимов

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