В 11 раз увеличилась заболеваемость скарлатиной в Петропавловске

Врачи отмечают рост заболеваемости скарлатиной по г.Петропавловску в 11 раз. Если в прошлом году зафиксировали 36 случаев, то за 10 месяцев этого года — 421. Болеют скарлатиной чаще всего дети до 14 лет, особенно совсем маленькие — от 3 до 6, это 64% заболевших. Повышение температуры тела, высыпания на коже, слабость, тошнота, головная боль и боль в горле — все это симптомы скарлатины. Выявить болезнь довольно трудно, отмечают врачи. Клиническая картина схожа со многими другими болезнями: хроническим тонзиллитом, ангиной, гриппом. При этом она может привести к серьёзным осложнениям.

СЕРИК АУСАТОВ, руководитель отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— Наиболее частыми осложнениями скарлатины является гнойный и некротический лимфаденит, миокардит, гнойный отит и другие инфекции. Механизм передачи — аэрозольный, путь передачи — воздушно-капельный. Заражение происходит при длительном и тесном контакте с больным или носителем. Возможны также пищевой и контактный пути инфицирования.

Инкубационный период — до 10 дней. Причем наиболее опасен для окружающих больной в первые дни болезни.

СЕРИК АУСАТОВ, руководитель отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— Хотелось бы отметить, что специфической профилактики против скарлатины нет. В национальном календаре прививок РК вакцина против скарлатины отсутствует. К неспецифической профилактике относятся — своевременные лечебно-диагностические мероприятия.

По словам врачей, естественная восприимчивость людей высокая. Возможно повторное заболевание, поэтому медики настоятельно просят родителей не допускать своих детей в детские сады и школы с симптомами заболевания.