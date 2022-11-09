Кто понесёт наказание по факту гибели работника на ТЭЦ-2?

Чрезвычайное происшествие произошло на Петропавловской ТЭЦ-2 во время строительных работ. Из-за смещения конструкций 22-летний сотрудник подрядной организации получил травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. 7 ноября парень скончался.

ВСЕВОЛОД СЫСОЛЯТИН, директор ТОО «Строительный Центр Арсенал»:

— Бригада монолитчиков выполняла работы по ремонту кровли дымососного отделения, т.е. ремонт крыши производился. Уложенные конструкции лежали заготовленные. Они в этот момент поднимали электроинструмент на кровлю. Пока он ждал, когда разгрузят на кровлю электроинструмент, он отвлекся и в основание колоны пошел поправить опалубку. Вниз немного спустился на полметра. Металлическая конструкция съехала, и он травму получил.

Погибший приехал на заработки в Петропавловск из Кызылординской области около месяца назад. С товариществом заключил договор возмездного оказания услуг. ТОО оказало семье парня материальную помощь и обратилось в инспекцию труда. Кто понесёт наказание и понесёт ли вообще?

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— «В соответствии со статьёй 186 Трудового Кодекса РК «Расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти». Между погибшим Исаевым и ТОО «Строй ЦЕНТР Арсенал» был заключен договор гражданско-правового характера, в связи с чем отношения между данными лицами не являются трудовыми, следовательно регулируются не трудовым законодательством РК, а Гражданским Кодексом РК»

Проще говоря, данный несчастный случай не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК. Это уже третий летальный случай на Петропавловской ТЭЦ-2 за год. По крушению дымовой трубы материалы переданы в департамент полиции. По случаю со смертельными ожогами — работодателя признали виновным и передали материалы также полицейским. Теперь и этот несчастный случай находится на расследовании департамента.