За три дня более 50 человек обратились в травмпункт из-за гололёда

Начиная с вечера пятницы, социальные сети так и пестрили фото и видео снежного Петропавловска. Однако, радость скоро сменилась на весьма неприятные эмоции от наступившего гололёда. За три дня к медикам обратились более 50 североказахстанцев с различными уличными травмами. Из них 14 получили переломы и 5 человек госпитализировались. Не обошлось и без происшествий на автодорогах. Зарегистрировано 4 ДТП с 6 пострадавшими. На пульт «102» поступило порядка 20 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших. В ночь с пятницы на субботу на объездной дороге Петропавловска сошёл в кювет большегрузный автомобиль с антифризом. Управлял им 54-летний мужчина. В результате происшествия пострадавших нет, обращений в полицию по данному факту не поступало. Днем 5 ноября на пересечении улиц Назарбаева и Интернациональной столкнулись два авто, одно из которых наехало на пешехода, стоявшего на тротуаре. К счастью, обошлось без жертв. Собранные по факту ДТП материалы дела переданы в городское управление полиции. Обильный снегопад, гололёд и плохая видимость послужили закрытию трассы «Астана-Петропавловск» в ночь с 5 на 6 ноября. Автобус, следовавший из Астаны в Екатеринбург, вынужден был прервать свое движение возле села Келлеровки. Более 40 пассажиров доставили в пункт обогрева. Спасатели и полицейские рекомендуют соблюдать максимальную аккуратность и быть бдительными как автовладельцам, так и пешеходам.

Азамат Жамуков — старший инспектор УМПС ДП СКО