За три дня более 50 человек обратились в травмпункт из-за гололёда

Новости МТРК

16:23 7 Ноября 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Начиная с вечера пятницы, социальные сети так и пестрили фото и видео снежного Петропавловска. Однако, радость скоро сменилась на весьма неприятные эмоции от наступившего гололёда. За три дня к медикам обратились более 50 североказахстанцев с различными уличными травмами. Из них 14 получили переломы и 5 человек госпитализировались. Не обошлось и без происшествий на автодорогах. Зарегистрировано 4 ДТП с 6 пострадавшими. На пульт «102» поступило порядка 20 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших. В ночь с пятницы на субботу на объездной дороге Петропавловска сошёл в кювет большегрузный автомобиль с антифризом. Управлял им 54-летний мужчина. В результате происшествия пострадавших нет, обращений в полицию по данному факту не поступало. Днем 5 ноября на пересечении улиц Назарбаева и Интернациональной столкнулись два авто, одно из которых наехало на пешехода, стоявшего на тротуаре. К счастью, обошлось без жертв. Собранные по факту ДТП материалы дела переданы в городское управление полиции. Обильный снегопад, гололёд и плохая видимость послужили закрытию трассы «Астана-Петропавловск» в ночь с 5 на 6 ноября. Автобус, следовавший из Астаны в Екатеринбург, вынужден был прервать свое движение возле села Келлеровки. Более 40 пассажиров доставили в пункт обогрева. Спасатели и полицейские рекомендуют соблюдать максимальную аккуратность и быть бдительными как автовладельцам, так и пешеходам.

Азамат Жамуков — старший инспектор УМПС ДП СКО

 — В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры, выпадением осадков и образованием наледи необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, своевременно заменить автошины и следить за техсостоянием своих транспортных средств. В особенности — соблюдать дистанцию и правила маневрирования. Соблюдение правил вождения по скользкой и заснеженной трассе не только сохранит в целостности ваш автомобиль, но и здоровье, и жизнь всех участников движения. Не нужно пренебрегать правилами безопасности в зимнее время.


Анастасия Кузнецова

Читайте также

12 домов за 4 года построило ТОО «Прометей-Агро» для своих рабочих
Скажем коррупции — нет!
Новости МТРК 01.11.2022
В День Республики в ОПЦ родилось 8 малышей
«Крылья души»: в Кызылжарском районе прошёл фестиваль творчества людей с инвалидностью
Оправданы областным судом
Более 3,5 тыс пенсионеров проживают в Мамлютском районе
В Есильском районе выбрали акима Ильинского с/о
В Петропавловске впервые прошел областной фестиваль «Шуақты әлем»
Полицейские предупреждают о фактах интернет-мошенничества
В СК завершается строительство высоковольтной линии электропередачи
3 незарегистрированных ружья изъяли полицейские у жителя Кызылжарсого района