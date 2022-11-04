Министр юстиции РК Канат Мусин провёл личный приём граждан

Новости МТРК

17:41 4 Ноября 2022

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За помощью к министру юстиции во время приёма граждан обратились Гульнар Садвакасова и Светлана Василеску. Обе женщины работали в обанкротившемся товариществе «Тайынша сүті», долгое время не получали зарплату. Помочь в проблеме им пытался нотариус. Но, по непонятной причине отменил исполнительную надпись в отношении предприятия.

Гульнар Садвакасова, жительница г.Петропавловска:
—  «Прокуратура города обращается к нотариусу, чтобы тот отменил исполнительную надпись. Соответственно, тут лишение наших прав. Я не раз пыталась в судебном порядке обжаловать постановление, но наши суды отказывают принять иск в связи с тем, что в законе нотариата постановление об отмене исполнительной надписи не подлежит обжалованию».

Проблему министр взял под свой личный контроль. Кроме того, поручил профильному департаменту досконально разобраться в этом вопросе.

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК
—  «Мы польностью изучим ситуацию, насколько правильно всё это было сделано. Соответственно, сделаем выводы».

Всего на приём к министру записались 6 человек.


Алишер Ашимов

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