В РК утвердили концепцию развития образования на 2022-2026 годы

Концепцию развития образования на 2022-2026 годы утвердили на заседании правительства. Она позволит продолжить работу по внедрению новой модели дошкольного воспитания «обучение через игру», открытию детских садов и центров, переподготовке и повышению квалификации воспитателей. В рамках цифровизации учебного процесса реализуют ряд проектов: «Цифровой учитель», преподавание отдельных предметов в малокомплектных школах онлайн и автономные цифровые учебники. Для обучения молодежи навыкам предпринимательства при колледжах, в том числе сельских, создадут малые инновационные предприятия. Это позволит 75% выпускникам трудоустраиваться сразу после окончания обучения. Что касается ведущих отечественных вузов, то они активно начнут заниматься исследовательской деятельностью. В Казахстане увеличится число филиалов авторитетных зарубежных университетов. А еще концепция развития образования предполагает увеличение стипендий. К 2026 году у бакалавров они увеличатся в два раза, а у магистрантов и докторантов — более чем в 1,5 раза.

В документе поставлены достаточно амбициозные целевые индикаторы. К 2026 году абсолютно все дошкольные организации внедрят международные инструменты оценки качества воспитания и обучения. Родители смогут выбирать места в любой дошкольной организации по принципу подушевого финансирования. Предусмотрены также мероприятия по реализации индекса и интерактивной Карты благополучия детей.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК

