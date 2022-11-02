«Поёт молодое сердце» — конкурс стихов среди школьников СКО

«Поет молодое сердце». Под таким названием в областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел конкурс среди школьников. Главная цель — поддержать творчество среди юного поколения. Учащиеся городских и районных школ сегодня читают стихотворения собственного сочинения.

ЖАРКЫН ЖУПАРХАН, руководитель отдела областного центра развития творчества детей и юношества:

— «Все стихи о Родине, о нашем крае. Мы дали детям выбор: один стих на свободную тему, другой на предложенную. Мы хотели выбрать патриотические темы. И очень рады, что стихи ребят несут в себе хорошие мысли, достойные.

В первом этапе конкурса приняли участие более 50 учащихся. Из них на второй этап отобрали только 15. Среди талантливых поэтов Дария Смагулова. Она представила свое произведение «Туған жер». 15-летняя девушка писала это стихотворение несколько месяцев.

ДАРИЯ СМАГУЛОВА, учащийся городской классической гимназии им.С.Шаймерденова:

— «Развевается синий флаг» — об этом мое произведение. Я горжусь своей страной и ей посвящаю самые теплые слова. Стих писала сама, долго над ним трудилась.

В центре зала пятиклассница областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова Молдир Естай. Вдохновленная природой родного края она написала стихотворение «Листья».

МОЛДИР ЕСТАЙ, учащаяся областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени А. Досмухамбетова:

— Когда я думала над темой, я огляделась вокруг и увидела прекрасную осень. Как красиво кружат листья и падают на землю, как будто положили ковёр. Я вдохнолялась яркой осенней порой.

Ребятам вручили дипломы и денежные призы. Отметили и педагогов, которые помогали участникам подготовить работы и сопровождали на конкурсе.