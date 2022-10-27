Семинар по вопросам дискредитации идеологии религиозного экстремизма и терроризма

Обучающий семинар, направленный на дискредитацию идеологии религиозного экстремизма и терроризма, прошел в Петропавловске. В нем приняли участие члены разных информационно-разъяснительных групп, руководители и специалисты отделов внутренней политики, сотрудники правоохранительных органов. Старший преподаватель столичного вуза Толганай Мустафина выступила на обучающем семинаре в качестве приглашенного эксперта.

ТОЛГАНАЙ МУСТАФИНА, старший преподаватель кафедры «Философия» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г.Астана:

— Для получения каких-либо сведений о религии, о том, что происходит, есть в наших гаджетах, мы быстро получаем информацию. Вместе с тем остается уязвимым сознание основного населения, потому что информации очень много, и она быстро меняется и обновляется, мы вынуждены очень быстро принимать решения. Очень быстро обрабатывать эту информацию. 3:32 У нас происходят, к сожалению, последствия, когда люди уходят в те или иные течения, вербуются.

Чаще всего импульсивные решения в вопросах религии принимают молодые люди, заключила спикер. А когда парень или девушка встречают тех, кто не разделяет их взгляды или, например, осуждает их, то действовать они начинают еще более необдуманно.

ДИАННА ЕСЕНОВА, заместитель председателя правления НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога»:

— Нужно понимать, что ребенок смотрит, желательно обязательно подписаться на своих детей, смотреть, какой контент они потребляют, смотреть на подписки, какие видеоролики просматривает, аудиозаписи.

Делать это нужно аккуратно и ненавязчиво, отметила Дианна Есенова, чтобы не потерять кредит доверия сына или дочери. Обучающий семинар, посвященный борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, будет проходить два дня.