9 полигонов ТБО планируют построить в СКО

На территории региона есть 454 объекта размещения твердых бытовых отходов. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель областного департамента экологии Азамат Бектасов. Интересно то, что разрешительную документацию имеют лишь 12 полигонов ТБО. А 119 функционируют без нее. Азамат Бектасов подчеркнул, что в области не первый год остро стоит вопрос возникновения несанкционированных свалок. Эта проблема есть, как в Петропавловске, так и в районах области.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— В ходе выезда по городу Петропавловску дополнительно было выявлено 26 несанкционированных мест размещения отходов. На сегодня 24 ликвидировано. В Кызылжарском районе зафиксировано 47 несанкционированных свалок. Из них 43 ликвидированы. По Аккайынскому району зафиксировано 18 таких мест, 17 ликвидировано. По Мамлютскому району 7, из них 6 ликвидировано. И по району М.Жумабаева 8 несанкционированных мест, все они ликвидированы.

Чтобы ознакомиться с масштабом проблемы и помочь ее решить, на каждую стихийную свалку выезжали специалисты мобильной рабочей группы. В нее вошли сотрудники профильного департамента, полицейские, специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также представители общественности. Сделать так, чтобы несанкционированные свалки не появлялись, вполне возможно, считает главный эколог области.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Мы хотим хотя бы в крупных населенных пунктах либо в райцентрах области построить полигоны. «Дорожная карта» предусмотрена для строительства 9 полигонов. Практически вся необходимая документация подготовлена. Теперь ждем соответствующие экспертизы и уже финансирование. Помимо того, чтобы построить, нужно организовать транспортировку, утвердить соответствующий тариф на районном уровне. Это будет такой, скажем, комплексный подход.

Вот только комплексный подход может обойтись в копеечку. Строительство полигонов в районах области, по словам Азамата Бектасова, может стоить от 300 млн тенге до одного миллиарда.