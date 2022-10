Председатель Комитета государственных доходов министерства финансов РК побывал в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В СКО с рабочей поездкой побывал председатель Комитета государственных доходов министерства финансов РК Данияр Жаналинов. Он встретился с жителями Айыртауского района, ответил на интересующие их вопросы. Данияр Жаналинов отметил, что северный регион динамично развивается во всех сферах.

Данияр Жаналинов, председатель Комитета государственных доходов МФ РК:

-Экономическую стабильность области определяет производство зерна, являющееся главным экспортным товаром региона. В текущем году засеяно зерновыми, масличными и кормовыми культурами свыше 4 млн гектаров сельхозплощадей. В структуре экономики области агропромышленный комплекс занимает более четверти (30,3%) валового регионального продукта. Удельный вес области в общем объеме валового продукта сельского хозяйства страны составляет более 12,0%, занимая 18,7% сельскохозяйственных угодий в республике, область производит ежегодно 20,9% зерна в общереспубликанском объеме, 13,7%-картофеля, 4,9%-мяса, 10,2%-молока и 11,5%-яиц.

Северо-Казахстанская область граничит с Российской Федерацией. В среднем за месяц под мониторинг сотрудников 4 автомобильных пунктов пропуска попадают от 20 до 30 тысяч машин с коммерческим грузом. Данияр Жаналинов рассказал, что общий товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за 9 месяцев этого года составил более 141 млн тг.

К слову, Айыртауский район — один из крупных районов области. Здесь проживает 12 тысяч человек. За 9 месяцев 2022 года в государственный бюджет поступило налоговых платежей 2,7 млрд тенге.