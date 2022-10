Гордость СКО: в преддверии Дня Республики наградили особо отличившихся североказахстанцев

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

О развитии страны и СК говорили во Дворце школьников на торжественном мероприятии. Его посвятили Дню Республики. Этот праздник — отличный повод осмыслить достижения и поставить задачи на будущее. Сейчас СКО — житница страны и центр продовольственной безопасности. Регион выращивает 75% продукции, которая есть на столе каждого казахстанца.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За всем этим стоят люди труда: механизаторы, животноводы, операторы машинного доения и многие другие работники, без которых у нас не было бы таких результатов. У нас амбициозные планы в развитии промышленности региона. Заработал кирпичный завод. Реализуется второй этап производства по выпуску вагонов-термосов. Также ЗИКСТО начнет производить пассажирские вагоны для «КТЖ».

Успехи региона — заслуга североказахстанцев, которые ежедневно трудятся на развитие области. Особо отличившихся отметили в преддверии праздника. Орден «Парасат» получил директор ТОО «Полтавское» Елтай Зикирин. Вместе с жителями он развивает родное село. За свой счёт аграрий построил дома, ФАП, детский сад на 50 мест и заасфальтировал дороги. Только за последние 5 лет фермер вложил в село 750 млн тенге.

ЕЛТАЙ ЗИКИРИН, директор ТОО «Полтавское», Аккайынский район:

— Кто-то может сказать, даже коллеги говорят, что такую внушительную сумму можно пустить на переработку.

01.19 Но я думаю, жизнь на селе должна быть достойной. Наши люди этого заслужили. И это работа не одна моя, это работа всего нашего коллектива.

Трудится на благо села и Олжас Шаймерденов. В Дайындыке местное ТОО построило 60 домов для своих работников. Планируют довести количество новых домов до ста, чтобы улучшить условия для сельчан. За такой подход меценат получил сегодня почётный орден «Құрмет».

ОЛЖАС ШАЙМЕРДЕНОВ, директор ТОО «Дайындык», Аккайынский район:

— Мы в село вкладываем большие инвестиции, строим дороги, дома, две улицы построили, ФАП, спортзал построили за эти году. Всё передали государству.

А жители отвечают бережным отношением к селу и трудолюбием. Наградили в этот день заводчан, педагогов, медработников, тех, кто трудится в сельском хозяйстве, в сфере культуры. Больше 30 североказахстанцев получили почётные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки.

