Сотрудников ЧС наградили в честь Дня спасателя

Тушат пожары, оказывают медицинскую помощь, вызволяют людей из беды. Профессия спасателя не из простых. Здесь нужен стальной характер, смелость и отвага. На боевом дежурстве огнеборцы находятся каждый день, вне зависимости от погоды, праздников и выходных. Поблагодарил за нелегкий труд и поздравил с профессиональнывм праздником от имени акима области его заместитель Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— За годы независимости РК спасательными службами министерства по ЧС совершено более 1,5 млн выездов на ликвидацию ЧС. Лишь при тесном взаимодействии местных исполнительных органов и жителей нашей страны можно обеспечить эффективную защиту от различных стихийных бедствий. Недавние события в Костанайской области — яркий тому пример.

Спасатель — это не просто профессия, это призвание. В этом уверен Ербол Муханбеталин. Работает в пожарной службе он уже 17 лет. За его плечами немало спасенных жизней.

ЕРБОЛ МУХАНБЕТАЛИН, начальник отдела дознания ДЧС СКО:

— Поменял ряд должностей. Начинал с начальника караула, старшего инженера, главного специалиста, сейчас я работаю начальником отдела дознания. Если говорить о работе начальника караула, то это тот руководитель, который ведёт за собой пожарных. Все действия, которые ребята осуществляют во время пожара, происходят под его чутким руководством. В первую очередь, он должен знать, как действовать быстро, эффективно при тушении пожаров, соблюдать технику безопасности.

Самое главное — это знать характер каждого члена своей команды, подчеркивает пожарный. Уметь распределять силы и возможности, быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Сегодня отважных спасателей награждают почетными грамотами, дипломами, медалями, повышают звание. Отметили в этот день и Ерлана Тлеукабылова. Он — не пожарный и не полицейский. Но, 19 сентября он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения ребенка. Отважного сельчанина наградили медалью «За спасение утопающих».

ЕРЛАН ТЛЕУКАБЫЛОВ, житель с.Бидайыка, Уалихановского района:

— Я ехал в магазин и увидел, как ребёнок упал в колодец. Я хотел сразу туда прыгнуть, но у меня случилась паника. Я забежал в магазин, взял верёвку и спустился уже на верёвке. Когда спускался, ребёнок уже наглотался воды. Когда вытаскивал его, он был почти без сознания, в таком состоянии. Только когда он заплакал, я понял, что он жив.

После церемонии награждения для гостей организовали праздничный концерт.

Девиз огнеборцов: «Честь и долг — на службу Родине!» Всего в нашей области преданно несут службу более 800 спасателей.