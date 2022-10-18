Об итогах работы филиала Национального центра качества дорожных активов

В филиале Национального центра качества дорожных активов подвели итоги работы за 9 месяцев прошлого года. Из-за несоответствия нормативов по госстандарту специалисты не приняли автодороги, на которых проводили средний ремонт. Общая сумма составила более 6,5 млрд тенге. Среди них — участок трассы, ведущий к селу Заградовке Есильского района. За объект отвечала компания «KazFortis».

ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО

— «Провела некачественную работу на том участке. Керны, которые отбирались, не соответствовали коэффициенту уплотнения и водонасыщения, не совпадала и толщина. По проекту дорога была 7 м, а они её положили 6,5 м. Соответственно, на основании наших писем были оштрафованы технический надзор, фирма. Её привлекали к уголовной ответственности».

Проблем, из-за которых «хромает» качество ремонтных работ, много. Одна из них связана с нехваткой кадров в техническом надзоре. По словам Жолдыбая Тентекова, у специалистов большая нагрузка. Каждый курирует по 5, а то и больше участков, которые находятся в разных местах. В этом году специалисты центра качества дорожных активов проверили 29 участков дорог республиканского значения. Из 333-х отобранных проб 49 являются браком. Подрядчикам выписали предписания.

ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО

— «Замечания на тот момент, которые у них были, они устранили. При повторном отборе кернов коэффициент уплотнения и водонасыщения соответствовал требованиям нормативно-технической документации. По дорогам областного значения было охвачено 19 участков. Выполнено 92 выезда, отобрано 381 проба, из которых 80 не соответствовали требованиям. Были выписаны предписания, часть выполнили, а остальные еще в процессе устранения».

Испытания на качество инертных материалов проводят в лаборатории. Например, чтобы исследовать керн, необходимо провести целый ряд процедур. Всего здесь работают 6 специалистов. Данияр Баймолда в филиал центра пришёл два года назад.

ДАНИЯР БАЙМОЛДА, эксперт филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО

— «Проверяем физико-механические свойства на дробимость, стираемость. Проводим испытания на асфальтобетонные смеси. Проверяем среднюю плотность соотношения, уплотнения кернов. По всем параметрам испытываем битум. Оборудование всё есть, совершенствуемся. Каждый год стараемся закупать новое».

Ежегодно ремонтные работы на дорогах стараются завершать до 31 октября. По словам директора филиала Национального центра качества дорожных активов, успеть привести в порядок дороги необходимо до морозов.