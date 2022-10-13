Открылся старт продаж квартир в ЖК бизнес-класса от строительной компании «Trust Invest»

Это проект новостройки бизнес-класса. Строительная компания «Trust Invest», которая несколько лет возводит дома в Петропавловске, дала жилому комплексу название «Евразия». По уровню комфорта такое жилье не будет уступать столичным новостройкам.

МАРИНА КОЧНЕВА, менеджер по продажам строительной компании «Trust Invest»:

— Мы нашим клиентам можем предложить в бизнес-классе либо планировку, как у нас по проекту, либо свободную планировку, когда межкомнатные перегородки отсутствуют. 2:26 С 13 октября у нас официальный старт продаж первой очереди. Это бизнес-класс, три подъезда — 119 квартир. Комфорт-класс старт продаж будет в следующем году. 00:38 Там будет паркинг возле дома, трехметровые потолки, предчистовая отделка, также будет система умный дом с видеодомофонами с функцией Face ID, кодовые замки в биометрией.

В такой жилой комплекс после долгого рабочего дня точно захочется вернуться. Работы на объекте ведутся с августа этого года. Используются в основном отечественные материалы. В конце 2023-го в «Евразию», а именно в дом бизнес-класса смогут заселиться новоселы. На этапе котлована цена за квадратный метр варьируется от 340 до 380 тысяч тенге. По соседству от элитной новостройки появится еще одна, но уже комфорт-класса. Опыт строительства такого жилья у компании «Trust Invest» тоже есть.

МАРИНА КОЧНЕВА, менеджер по продажам строительной компании «Trust Invest»:

— Первые два дома, которые мы уже ввели в эксплуатацию, там остались свободные квартиры. Их можно приобрести через «Отбасы банк» по любой их программе, также по «7-20-25» через любой банк. В ЖК «Северный» за супермаркетом «Северный» осталось от 7 до 10 квартир. Есть евродвушки, трешки, квартиры со свободной планировкой площадью 125 квадратов. В ЖК «Изобилие» осталось две квартиры. Трехкомнатная и однокомнатная.

В этих компактных домах цена за квадратный метр начинается от 305 и доходит до 360 тысяч тенге. Прежде чем зайти на североказахстанский строительный рынок, компания «Trust Invest» завоевала доверие партнеров из Кокшетау. Там, как и в Петропавловске, большой упор делается на качественный сервис и комфорт клиентов. С каждым из них сотрудники компании работают индивидуально. Воплощая их мечты, в своих проектах.