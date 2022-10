Театр воспитывает: представители сферы культуры обсудили Послание Президента РК народу

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Родина начинается с семьи». Но, не все могут понять глубокий смысл и ценность этого выражения. Только в 2022 году 70 случаев домашнего насилия завершились убийствами. Актуальную проблему в обществе Президент обозначил в своем недавнем Послании.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

Нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия. Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния. Нельзя, чтобы пострадавшие от семейно-бытового насилия боялись осуждения общества или давления с чьей-либо стороны. Для этого полицейские должны очень деликатно работать с ними, принимая все необходимые меры.

Акцент был поставлен и на воспитании молодого поколения. Молодежи, молодым семьям важно говорить и показывать, что правильно, а что нет. При этом театр занимает отдельное место.

Месяц назад состоялась премьера в казахском музыкально-драматическом театре им.С. Муканова. В спектакле «Ең жақсы әйел» проблема неравенства между мужчиной и женщиной поднимается с юмором. Это не единственное произведение, поставленное на сцене театра, которое затронуло бы положение женщин. Ранее публика смотрела произведение Жусупбека Аймауытова «Сылаң қыз». В нем отразилась судьба девушки, которая осталась без права на учебу. К сожалению, такая проблема существует и сейчас.

Даурен ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— 54 сколько разных семей, которые сейчас не заботятся о ребенке, косят топором будущее ребенка. Мы хотим поразмышлять, хотим, чтобы зритель задумался.

Наркомания также является одной из актуальных проблем. В своем Послании Президент коснулся и этой темы.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

И снова о том, что нужно и что вредно, говорит театр. Спектакль «Қасірет» не оставил равнодушным никого.

В спектакле — наркозависимый ребенок, страдающая мать. Это знакомая многим тема. Актеры хотели показать проблему публике, донести до молодежи.

Даурен ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Сейчас времена, когда развит интернет, всё доступно. Наш спектакль — это отражение действительности. Он должен заставить задуматься многих.

Труппа театра сейчас в творческих раздумьях. Коллектив хочет удивить и подарить зрителям что-то новое.