В СКО завершена уборка зерновых

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Аграрии СКО завершили уборку зерновых культур. В этом году их посеяли на 3,1 млн га. Средняя урожайность по оперативным данным составила 15 ц/га. Высокие показатели отмечаются в Мамлютском, Кызылжарском, Аккайынском, Айыртауском, Жамбылском и Есильском районах, где урожайность составляет 18 ц/га и выше. Масличные убраны на площади 582 тысячи га или 60,6%. Валовой сбор составляет 440 тысяч тонн при урожайности 7,6 ц/га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня АО «НК «Продкорпорация» установленная цена с учётом НДС пшеницы мягкой 3 класса составила 121-125 тысяч тенге в зависимости от качественных показателей. С клейковиной не менее 23% — 121 тыс тенге, не менее 25% — 123 тыс тенге и не менее 27% — 125 тыс тенге за тонну. На 4 и 5 классы — 115 и 98 тысяч тенге соответственно, на ячмень — 95 тысяч тенге, овёс — 90 тысяч тенге, гречиху — 170 тысяч тенге.