В СКО запустили цех по производству полуфабрикатов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пельмени, котлеты, чебуреки и многое другое. Завод по производству полуфабрикатов «Максимальный размах» на отечественным рынке работает 20 лет. Здесь выпускают более 90 наименований продукции. На запуске цеха побывал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. По его словам, для региона предприятие очень востребовано.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Я хочу поздравить Максима Калинина и поблагодарить его за эту работу. Об этом мы говорили ещё 2 года назад. Вообще, задача местных исполнительных органов — сохранение и создание новых рабочих мест. Надо найти инвестора, убедить его в том, что этот проект надо реализовывать. Здесь государство вложило порядка 49 млн тенге на инфраструктуру для данного проекта. Эффект мы видим».

В месяц здесь производят 240 тонн разных видов полуфабрикатов. На полную мощность завод планирует выйти в конце ноября. Будут выпускать 700 тонн продукции, это в 2,5 раза больше. В нужный проект вложили 1 млрд 300 млн тенге инвестиций. Сейчас на предприятии работают около 140 человек. Для них товарищество создаёт все условия. В скором времени штат расширят до 250-ти сотрудников.

Хочешь развивать устойчивый бизнес, надо заботиться о своих сотрудниках. Этой закономерности следует руководитель предприятия Максим Калинин. Нуждается товарищество в новых специалистах. Средняя заработная плата здесь составляет 300 тысяч тенге.

МАКСИМ КАЛИНИН, директор ТОО «Максимальный размах»

— «У нас есть собственный автотранспорт. Мы забираем сотрудников из дома и довозим их до рабочего места, соответственно, назад тоже самое. Хочу воспользоваться случаем и пригласить к нам на работу. Нам требуются молодые и опытные сотрудники. Заработная плата у нас от 180 тысяч до 1 млн 400 тысяч тенге. Это чистая правда. Можете к нам прийти, устроиться на работу и получить эти деньги».

Полуфабрикаты у североказахстанцев пользуются большим спросом. Цех изготавливает качественную и вкусную продукцию, а самое главное, реализует по приемлемым ценам. После глава региона посетил строительство завода по производству ДСП. Его возводит ТОО «Северный фанерный комбинат». В год здесь будут выпускать 50 тысяч кубических метров древесно-стружечной плиты. Инвестиции в проект составили 8 млрд тенге.

АЙВАЗ БАКИРОВ, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»

— «Мы его выкупили в начале лета этого года. Здесь было 2 резервуара. Они были аварийными, мы их разобрали. Самую сложную часть мы сделали. Установили разобранные фермы. Аварийные плиты снимаем отсюда. Эту часть уже закончили, продолжаем демонтаж. Здание технически в хорошем состоянии. Сейчас идут восстановительные работы».

Запустить предприятие планируют в конце следующего года. Это позволит создать 300 постоянных рабочих мест. Средняя заработная плата на заводе составит 250 тысяч тенге. Проект даст импульс развитию мебельной отрасли региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Большой ресурс — деревообработка. Ежегодно мы порядка 500 тысяч кубометров леса вырубаем на дрова. Есть соответствующие нормы, согласно которым дерево либо погибнет, либо надо его вырубать и пускать в работу. Появился турецкий инвестор. 2 года тому назад начались долгие переговоры, чтобы он сюда приехал и реализовал «Северный фанерный комбинат». По итогам прошлого года продукцию произвели здесь на 2 млрд тенге. В этом году мы выйдем на 3 млрд».

Продукция пользуется большим спросом не только на отечественном рынке, но и на зарубежном. Её экспортируют в европейские страны. В скором времени на территории СЭЗ появится ещё один завод по производству лёгких стальных конструкций. На реализацию проекта выделили 2 млрд тенге. К строительству приступили в сентябре.

ДАУЛЕТ НУРБАЕВ, генеральный директор завода ЛСТК

— «До конца текущего года планируем залить фундамент и поставить каркас. С начала следующего года будем изготавливать продукцию. Легкие стальные конструкции изготавливаются из металла марки 350. Это не чёрный металл, а оцинкованные конструкции. В СНГ всего 4 таких завода. 5-ый строится у нас».

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «В чем преимущество? Вы знаете, что мы строим МТФ и там каркас стоит. Как правило, он оцинкованный, либо его делают из чёрного металла. Когда используется оцинкованный металл, то он долговечнее, легче и крепче. И, вырезая эту конструкцию, мы выигрываем во времени. Если в среднем мы строим фермы 1,5-2 года, то здесь эту конструкцию можно собрать за 1 год.»

Обо всех проектах, которые реализуются в нашей области, Кумар Аксакалов более детально рассказывал молодёжи. Поскольку она является будущим нашей страны и должна активно вовлекаться в работу. Такой пресс-тур активистам региона понравился.

ЖАНАТ КАКИМОВ

— «В последнее время ребята ищут работу и уезжают из региона. Сейчас мы от лица молодёжи можем рассказывать, что у нас строятся предприятия и с каждым годом это всё увеличивается. Значит, это будут рабочие места и не нужно уезжать. Например, в ТОО «Максимальный размах» средняя заработная плата 300 тысяч тенге. И я думаю, что для молодого специалиста, который только получил диплом, такая зарплата будет выгодной, чем куда-то уезжать».

Во время пресс-тура глава региона поделился планами немецких инвесторов. В будущем наши партнёры планируют открыть в области ещё один завод, который будет специализировать на производстве прицепов. Проект начнут разрабатывать в следующем году.