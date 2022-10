В Петропавловске полицейские спасли людей от пожара во время патрулирования

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Полицейские Асет Сыздыков и Артём МаренкОв во время патрулирования в микрорайоне «Береке» заметили дым над частным домом по улице Волочаевского. Горели хозпостройки и кровля дома. Внутри было сильное задымление. Снаружи находилась девочка-подросток. Мать несовершеннолетней сказала, что в доме остались её муж и бабушка, которая не может самостоятельно ходить. Асет Сыздыков вывел на улицу мужчину и вынес бабушку на руках. Артём МаренкОв вынес из дома газовый баллон. К этому времени подоспел и пожарный расчёт. Всё время тушения сотрудники полиции находились рядом для обеспечения правопорядка, затем вернулись на маршрут и продолжили патрулирование.

Асет Сыздыков, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Увидели густой дым, после чего позвонили на пульт «102», уточнились. Оперативный дежурный подтвердил, что по ул. Волочаевского идёт пожар, после чего мы сразу направились на место происшествия.

Артём Маренков, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Пока доставал газовый баллон, напарник вывел хозяина дома, после чего он повторно вернулся и спас. Начал выносить на руках бабушку.