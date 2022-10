Республиканская экологическая акция

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Мещанском лесу возле Петропавловска прошла масштабная экоакция. Участие в субботнике приняли студенты колледжей. Всего 140 человек. Они не только собирали мусор на территории леса, но и сортировали его. Пластик, стекло, бумага — всё это может пойти на переработку. После активисты отправились на общегородской субботник, посвященный чистому четвергу.

Алина Айбасова — и.о. руководителя молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

-Ежегодно у нас проходит 2 раза в год экологические акции республиканского масштаба. То есть в весенний период и осенний мы проводим такие масштабные акции для очистки лесов, а также озёр. Есть недобросовестные жители, которые после отдыха на природе могут оставить мусор, не убрать за собой. Ну, этим мы и занимаемся в целом.