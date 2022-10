Обещания выполнили?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Интернациональном сельском округе трудятся 3 сельхозтоваропроизводителя. Как отмечают местные жители, аграрии свои обещания, которые дали в начале года в рамках меморандума, уже выполнили. Это летнее и зимнее содержание дорог, материальная помощь социально уязвимому населению, выдача кормов по себестоимости и благоустройство села.

ЛЮБОВЬ АЙЖАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ДРУЖБА, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН:

— Сельхозтоваропроизводители помогают?…и автоматы

Но не все проблемы села решены. Жителей села Дружбы до сих пор волнует реконструкция местной школы. Чтобы заменить окна, кровлю и систему отопления, необходимо 100 млн тенге.

ТАМАША ШАЙМЕРДЕНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ДРУЖБА, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН:

— Наша школа…школы.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Формируем список школ… вопрос решим.

Затронул глава региона и тему строительства молочно-товарных ферм. Для сельчан — это круглогодичная занятость. В Тимирязевском районе до сих пор нет ни одного современного комплекса, хотя в соседних районах уже не меньше 5 ферм.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— На молочную продукцию…молочно-товарные фермы.

Также глава региона в этот день проинспектировал качество капитального ремонта дома культуры в райцентре. На его восстановление выделили 107 млн тенге. Раньше в помещении было очень холодно. На мероприятия ходили в куртках и шапках, вспоминают тимирязевцы.

РАУШАН МЕДЕТОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

— Сейчас как раз таки…материально-техническую базу пополнили.

Закупили современные тренажеры и обновили библиотечный фонд. Остались довольны, отмечают жители. В завершение рабочей поездки Кумар Аксакалов встретился с местными жителями. Каждый мог обратиться с проблемой или задать волнующий вопрос.

САБЫР МУСТАФИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА

— Основной вопрос…если есть возможность помогите.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— На будущий год…к следующему году.

За последние 5 лет в Тимирязево было вложено 443 млн тенге. Это текущий ремонт дорог, освещение, благоустройство, реконструкция водоразводящих сетей. Обращались к акиму области и с частными вопросами.

ГАЛИНА ВОРОБЬЕВА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН:

— Хорошо бы с колледжа…они не идут. Государство оплатило деньги…делать не могут они.

А по закону обязать отрабатывать выпускников местные власти не имеют права.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Если норматив этот…вопросы надо ставить. У нас программа …обязывает отработать.

Кумар Аксакалов поручил детально изучить проблему. Немало их и в селе Докучаево. Одна из острых — водоснабжение.

ЕКАТЕРИНА ЕРОФЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ДОКУЧАЕВО,ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН:

— В этом году…это ничего не сказать.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Здесь прокурор специально приехал…сделать пока еще тепло.

Еще одна проблема докучаевцев — это дорога до села. В 2020 году там отремонтировали только половину трассы, на вторую денег не хватило. Чтобы хотя бы подсыпать дорогу щебнем, необходимо около 200 млн тенге и новая ПСД. В следующем году работы должны продолжить, отметил глава региона.