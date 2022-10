Коррупционную схему раскрыли в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В августе прошлого года антикоррупционная служба СК раскрыла крупную преступную схему. Изобличен директор компании дорожной отрасли по факту неоднократной дачи взяток чиновникам. Но в этом деле оказалось не всё так просто. Выяснилось, что госслужащий сам спровоцировал дачу взятки, обманув предпринимателя.

ДАМИР ХАБИБУЛИН, руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе расследования вышеуказанного уголовного дела установлен факт мошенничества руководителем управления государственных доходов Кызылжарского района Агажановым Мереке. В частности Агажановым получено от директора товарищества путем обмана и злоупотребления доверием незаконное материальное вознаграждение в размере 1 млн 250 тысяч тенге якобы за повышение коэффициента устойчивости предприятия, необходимого для успешного участия в государственных закупках.

Суд приговорил чиновника к лишению свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Антикоррупционная служба рекомендовала на постоянной основе проводить среди сотрудников департамента разъяснительную работу по соблюдению антикоррупционного законодательства.

БАУЫРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя департамента государственных доходов по СКО:

— Основной акцент в противодействии коррупции представителям госорганов стоит сделать на системной профилактической работе и осуществлению эффективных мер по предупреждению коррупции.