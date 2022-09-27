Городской турнир по национальной игре «Ботай»

Ловкость, сноровка и внимательность. В этой игре необходимо продемонстрировать все умения. Почетный гражданин области Амандык Жантемиров в детстве играл в асык, как и его сверстники. Сегодня он пришел проверить свои навыки в обновленной игре «Ботай».

АМАНДЫК ЖАНТЕМИРОВ, Почетный гражданин СКО:

— Эта игра способствует развитию ребенка. Это как зарядка. Наши предки много воевали. А хороший воин должен быть метким, поэтому в асык ату в основном играли мальчики, в основном. По новому подают эту игру. С другой стороны, это общение для пожилый людей. Мы встретились, увидели друг друга. Для общения это хороший повод.

Свои корни игра «Ботай» взяла из асык ату. Правила схожи. Особенность игры заключается в использовании в игре костей лошади. Считается, что якобы игра «Ботай» характерна именно для Северного Казахстана. Вероятно, в нее играли ботайцы, чье поселение нашли на территории области.

ЖАНГЕЛДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— Когда я работал в профессионально-техническом училище, я отвез своих детей на стоянку «Ботай». Я был удивлен, когда увидел эти кости. Ученые узнали, что это не просто были кости лошади, а специальные игральные. Я считаю, важно учить детей играть в национальные виды игр. Национальных дух начинается с традиций, обычаев.

Игру Ботай «возродили» в 2017 году на фестивале «Қымыз Fest». Правила написали учителя специализированной казахской школы-гимназии имени Абая и школы «Дарын». В целом, кости бросаются как выстрел. Поэтому нужна меткость.

КУАТ ХАЙРУЛЛИН, учитель физической культуры специализированной казахской школы-гимназии имени Абая:

— Если в асык стоит задача выстрелить из круга диаметром 2,4 метра, то здесь нужно выстрелить из 2-1,5 квадратов в 3 ступни. В асык ату — 5 ступней.

В городском турнире-презентации национальной игры «Ботай» приняли участие 10 ветеранов. В целом, этот вид уже в четвертый раз разыгрывается в специализированной казахской школе-гимназии имени Абая.