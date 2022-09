Встречают праздник, не снижая темпов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Каждому жителю Петропавловска известна расположенная на окраине города одноименная станция – точнее, линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Петропавловск», которая осуществляет транспортировку дизельного топлива по магистральному продуктопроводу. Станция входит в структуру одного из самых крупных дочерних обществ российской компании «Транснефть» – акционерного общества «Транснефть – Урал», на днях отметившего юбилей – 75-летие с момента начала деятельности. В торжествах, которые прошли в Уфе, столице Башкортостана, приняли участие президент компании «Транснефть» Николай Токарев, представители руководства регионов России, где расположена большая часть производственных объектов АО (Башкортостана, Челябинской и Курганской областей). Они поздравили коллектив с юбилеем предприятия, вручили награды за многолетнюю плодотворную работу, которая способствует развитию системы трубопроводного транспорта, экономики регионов и всей страны. В канун Дня нефтяника свои заслуженные награды получат и пять работников станции.

Петропавловск к истории развития системы «Транснефть» имеет самое непосредственное отношение: ведь именно в окрестностях нашего города еще в далеких 50-х годах прошлого столетия пролегли самые протяженные на тот момент в стране нефтепроводы и продуктопроводы. Сегодня эта система магистралей продолжает уверенно развиваться. Активно ведется обновление и на ЛПДС – за последние годы здесь построены три новых резервуара емкостью 5 тысяч кубометров каждый (и в этом году будут реконструированы еще два), внедрена микропроцессорная система автоматизации технологического процесса, системы автоматического пожаротушения магистральной насосной и резервуарного парка, другое оборудование. ЛПДС «Петропавловск», как и прежде, играет огромную роль в снабжении множества потребителей качественным топливом – но делает это уже на новом, более высоком техническом уровне. И таким образом, играет важную роль и в развитии предприятия-юбиляра, и в развитии города, с которым связана на протяжении долгих и славных лет.