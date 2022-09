Сможет ли ТЭЦ-2 обеспечить дома теплом

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. На заседании общественного совета обсудили перспективы готовности, а также задались вопросом, придется ли петропавловцам запасаться обогревателями на предстоящую зиму. Работы по устранению аварии на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются. Сейчас они ведутся на 5-ти котлоагрегатах, одном турбоагрегате, а еще проводится демонтаж первой дымовой трубы и завершен ремонт второй. До начала отопительного сезона, который в прошлом году стартовал в 20 числах сентября, планируется завершить ремонт 9 котло и 7 турбоагрегатов. Необходимый материал закуплен, так что проблем в предстоящем отопительном сезоне не предвещается. Тепло будет в каждом доме, уверяет руководитель «СевКазЭнерго».

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

— У нас нет никаких сомнений в надежном его прохождении…Петропавловска.

Общественный совет словам руководителя верит с трудом. Некоторые из членов убеждены, что выполнить запланированный объем работ на предприятии вовремя не получится, учитывая опыт прошлых лет, когда за год удавалось привести в порядок максимум 2 котла, сейчас же работы в 4, а то и в 5 раз больше, но ведь зима уже не за горами.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

— Нам много лет…проблем оказывается нет. Как я, например, как не специалист…труба в ненормальном положении.

Прокомментировать высказывание депутата руководство АО «СевКазЭнерго» сейчас отказалось. Но, еще раз заверили, что тепло будет и запасаться обогревателями петропавловцам не стоит.