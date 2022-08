Ералы Тугжанов высоко оценил работу заводов в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Во время рабочего визита в СКО заместитель Премьер-министра страны Ералы Тугжанов посетил заводы и стройплощадки Петропавловска. Среди них дом на пересечении улиц Жамбыла и Партизанской, который возводит компания «Alageum Electric». На собственные средства предприятие строит 9-этажку для своих работников.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— В апреле мы начали строительство этого дома. 104-квартирный ЖК. Здесь будут жить наши сотрудники. Сейчас на заводе работает 150 человек. До конца года будет 200 человек работать.

В следующем году трудиться на электротехническом заводе будут 300 человек. И домами они обеспечены. В апреле следующего года сдадут эту 9-этажку. Квартиры здесь предоставят работникам на беспроцентной основе. Специалисты выплатят только себестоимость жилья. У них будет 10 лет, чтобы рассчитаться за квартиры. Вице-премьер одобрил такой подход к работникам и отметил, что нужно уже сейчас думать о взращивании молодых специалистов.

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ, заместитель Премьер-министра РК:



— Нужно готовить кадры, быть на связи с колледжами. Пусть проходят у вас производственную практику. Тех, в ком есть потенциал и желание трудиться, надо мотивировать работать здесь на местном производстве.

А это ещё дом для работников Петропавловского электротехнического завода. Заброшенное здание привели в порядок, здесь уже живут 40 семей.

НУРЖАН АБДУЛЛАЕВ, производственный директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Приехали сюда с юга страны, большинство из города Кентау. Устроились здесь на работу, нам дали квартиры 2- и 3-комнатные. Большие, тёплые. Нам всё нравится. Дети ходят в школы и детские сады. Проблем никаких не возникло.

Среди работников, которые получили квартиры, есть и молодёжь. Самат Жандар переехал в Петропавловск 5 лет назад по программе «Серпін».

САМАТ ЖАНДАР, сотрудник ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— В 2017 году поступил в СК университет. В прошлом году получил диплом и сразу устроился на работу на электротехнический завод. Получаю зарплату свыше 200 тысяч тенге.

Такая же зарплата и на фанерном комбинате. Производство запустили в январе прошлого года. Фанеру изготавливают из местной берёзы.

Комбинат вышел на полную мощность в июне прошлого года. В настоящее время на производстве работает около 160 человек. В год здесь производят 30 тысяч кубометров ламинированной фанеры. Продукция пользуется спросом в Казахстане и зарубежом.

Потому нужно налаживать полный цикл производства и самим производить тот же самый паркет. И предприятие на пути к этому. Готовятся к открытию новой линии производства ДСП.

АЙВАЗ БАКИРОВ, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— У нас будут отходы и отходы от санитарных рубок. Они будут здесь перерабатываться. Общая площадь 30 тысяч квадратных метр. 300 рабочих мест создадим.

Оборудование поставят в следующем году. А сам завод по производству ДСП планируют запустить в 2024 году. Стоимость проекта 8 млрд тенге.