766 нарушений ПДД со стороны водителей общественного транспорта

Накануне учебного года полицейские активизировали работу по предупреждению нарушений ПДД. В зоне внимания не только пешеходы, велосипедисты, водители легковых машин, но и автобусники с таксистами-нелегалами. На автодороге «Жезказган — Петропавловск» патрульные полицейские остановили пассажирский автобус, курсирующий между областным центром и районом им. Габита Мусрепова. В ходе проверки документов установлено, что у 51-летнего водителя отсутствовала категория «D». В результате на него составили протокол по части 2 статьи 612 Кодекса РК об административных правонарушениях. Также к административной ответственности привлекли директора ТОО, на балансе которого состоит автобус.

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С начала года на дорогах региона зарегистрировано 4 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых 1 человек погиб и 10 получили ранения. За последние 7 месяцев со стороны водителей общественного транспорта выявлено 766 различных нарушений ПДД. В 170 случаях пользовались за рулем телефоном, в 140 нарушили правила маневрирования, 54 водителя ездили без прохождения техосмотра. При управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержали 1 водителя. За различные нарушения привлекли 9 должностных лиц автобусных парков.

СНХР: Жангельды Коржубаев — инспектор УМПС ДП СКО (На территории СКО с 22 августа проводится мероприятие «Внимание — дети!». В рамках мероприятия совместно с сотрудниками транспортной инспекции были проверены транспортные средства общественного пользования. Проверяли техсостояние транспортных средств, наличие диагностических карт, путевых листов, свидетельств, карт маршрутов) 02173.MTS 0.01-0.26

Кроме проверки автобусов особое внимание — нелегальным таксистам. С начала года за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации к ответственности привлекли 36 правонарушителей.