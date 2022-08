В Петропавловске состоится инвестиционный форум

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

25 августа в 10.00 в конференц-зале акимата Северо-Казахстанской области состоится инвестиционный форум. В нем могут принять участие инвесторы и представители строительных компаний Казахстана. На форуме будут участвовать руководство области и заинтересованные государственные органы региона. В ходе мероприятия будут презентованы микрорайоны для застройки, меры государственной поддержки, доступные земельные участки и механизмы их предоставления.