Текстовые сообщения, аудио и видеосвязь. Полицейские продолжают прием обращений от граждан посредством приложения «102». Его запустили по всей стране в феврале прошлого года. Сервис разработали, в первую очередь, для удобства граждан.

Михаил Золкин, начальник отдела ДП СКО

— За время использования данного приложения в ДП СКО поступило 427 сообщений, из них — 25 через видеосвязь. С помощью данного приложения вы можете; при нажатии «кнопки SOS» в оперативном режиме связаться с оператором Центра оперативного управления, при обстоятельствах — если вы попали в какую-нибудь экстремальную ситуацию. Также, пройдя регистрацию, вы можете с помощью текстового сообщения связаться с ЦОУ и уточнить интересующие вас вопросы. Данное приложение можно скачать на таких ресурсах как App Store и Google Play

В полицию СКО за сутки на сервис «102» поступает порядка 10 обращений. В основном они касаются соблюдения транспортной дисциплины. Кроме мобильного приложения продолжается непрерывный прием обращений по классическому методу: через телефонный номер «102». Связаться с инспекторами дежурной части можно также с помощью бота в мессенджере Telegram.

Николай Малыш, старший инспектор группы управления силами и средствами ЦОУ УП г.Петропавловска:

— За 7 месяцев текущего года на канал «102» поступило свыше 85 тысяч 300 телефонных звонков, из них — 19810 сообщений граждан о совершенных преступлениях и происшествиях, по которым требовалось немедленное реагирование полиции. Инспекторами видеонаблюдения Центра оперативного управления с помощью видеокамер зафиксировано 10337 административных правонарушений. В основном это нарушения Правил дорожного движения, общественного порядка, а также выявление фактов нахождения в общественных местах лиц в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах

С помощью видеокамер с начала года на улицах областного центра раскрыто 117 преступлений.